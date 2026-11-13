Blackout Microsoft: cosa sta succedendo e cosa sappiamo

La causa del blocco: Secondo Microsoft, all'origine del guasto c'è stato un "carico elevato" sulla propria infrastruttura, ovvero un sovraccarico dei server ben oltre la norma. Nello specifico, alcuni server sono diventati "inaspettatamente non disponibili", finendo per mandare in sovraccarico anche gli altri.

L'effetto a catena sulle altre big tech: Poiché l'infrastruttura cloud di Microsoft viene utilizzata anche da altre aziende tecnologiche, il blocco ha innescato ripercussioni a cascata, con realtà come OpenAI e Anthropic che hanno a loro volta segnalato problemi ai propri strumenti.

Le difficoltà nel ripristino: In un primo momento il colosso di Redmond aveva parlato di "risultati positivi" nelle operazioni di riavvio dei servizi. Ore dopo, però, un nuovo aggiornamento ha ridimensionato l'ottimismo: l'azienda ha ammesso che gli interventi non stavano funzionando "come previsto" e che i tecnici sono ancora al lavoro su più fronti per risolvere le criticità.

Escluso l'attacco hacker: Il dirigente Microsoft Charles Lamanna ha smentito che dietro il tilt ci sia un incidente di sicurezza informatica. Un esperto interpellato in precedenza dalla BBC aveva invece attribuito la portata del disservizio a un'"incredibile incompetenza".