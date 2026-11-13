Tutti i voli in partenza sono stati bloccati negli Stati Uniti

AGI - Traffico aereo bloccato in tutti gli Stati Uniti per un grave problema alle comunicazioni della Federal Aviation Administration (FAA). L'autorità americana per l'aviazione civile ha ordinato lo stop nazionale ai decolli per ragioni di sicurezza, dopo che un guasto alle telecomunicazioni ha interessato i centri di controllo del traffico aereo. Nessun aereo può partire dagli aeroporti statunitensi fino a nuovo ordine, mentre i velivoli già in volo possono proseguire verso la loro destinazione. I voli internazionali in arrivo vengono gestiti caso per caso.
La decisione è stata annunciata dal segretario ai Trasporti americano, Sean Duffy. “La FAA ha emesso uno stop ai decolli a livello nazionale per tutti gli aeroporti degli Stati Uniti in seguito a un problema di comunicazione che ha colpito tutti i centri regionali di controllo del traffico aereo”, ha scritto su X. “I tecnici della FAA stanno indagando sul problema. Forniremo aggiornamenti immediati non appena li avremo”.
Il blocco è stato disposto intorno alle 16, ora della costa orientale americana, le 22 in Italia. L'ordine è arrivato dopo le prime segnalazioni di difficoltà nelle comunicazioni tra i sistemi di controllo del traffico aereo. Poco prima dell'annuncio nazionale, la FAA aveva già fermato i voli nell'area di Chicago. Secondo CBS News, un provvedimento di sospensione delle operazioni a terra era stato adottato anche all'aeroporto internazionale Midway.
The @FAAnews issued a nationwide ground stop for all U.S. airports following a communication issue impacting all Air Route Traffic Control Centers. FAA technicians are investigating the issue. We will provide immediate updates as we have them.— Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 13, 2026
La FAA: “Un problema alle telecomunicazioni”
Il guasto ha interessato i 22 centri regionali di controllo del traffico aereo degli Stati Uniti, che gestiscono gli spostamenti degli aeromobili tra le diverse aree del Paese. Si tratta di strutture fondamentali per il coordinamento dei voli, soprattutto durante le fasi di crociera e nei collegamenti tra regioni. La FAA ha motivato il provvedimento con “circostanze straordinarie” e ragioni di sicurezza. Non è stata comunicata una durata prevista dello stop e, al momento, non è stata individuata ufficialmente la causa del malfunzionamento.
Il blocco rischia di provocare pesanti ripercussioni sul traffico aereo americano e internazionale. Gli aerei in attesa di partire devono rimanere a terra, con possibili ritardi a catena sulle successive rotazioni dei velivoli e sugli equipaggi. Per i collegamenti internazionali diretti negli Stati Uniti, le autorità hanno previsto una valutazione caso per caso. Anche l'Fbi non crede, al momento, che il blocco dei voli negli Stati Uniti possa essere stato provocato da un "attacco hacker o dalla criminalità". Lo riporta Bloomberg News, che cita fonti dell'agenzia federale investigativa.
Il governo esclude paragoni con l'11 settembre
Il segretario alla Sicurezza interna, Markwayne Mullin, ha cercato di rassicurare i passeggeri e ha escluso qualsiasi paragone con gli attentati dell'11 settembre 2001, quando gli Stati Uniti chiusero il proprio spazio aereo. “Non è un altro 11 settembre, non è assolutamente il caso”, ha dichiarato Mullin. “Vogliamo che tutti gli aerei rimangano a terra. Alcuni sistemi hanno problemi. Il segretario Duffy sta facendo un grande lavoro ed è in comunicazione con il presidente”.
Il responsabile della Sicurezza interna ha precisato che non è ancora possibile indicare quando riprenderanno le operazioni. “Tutti sono al sicuro, non devono esserci timori. È un problema di telecomunicazioni. Possiamo ancora comunicare fino a un certo livello, ma deve essere tutto ripristinato”, ha spiegato. Mullin ha aggiunto che diverse agenzie federali stanno lavorando insieme per individuare l'origine del guasto. “Sappiamo che ci sono aree che non sono state colpite, ma non posso condividere queste informazioni. Non voglio parlare di una crisi. Non sappiamo da cosa sia stato causato e non vogliamo fare ipotesi”, ha precisato.
Microsoft: "Blocco non è collegato alla nostra interruzione"
Microsoft ha dichiarato di non avere indicazioni che il blocco dei voli negli aeroporti degli Stati Uniti possa essere legato all'interruzione globale che ha colpito la compagnia di Redmond e dalla quale si sta ancora riprendendo
Blocco nazionale degli aerei, i precedenti
Un blocco nazionale dei decolli negli Stati Uniti è un evento estremamente raro. L'ultimo precedente risale all'11 gennaio 2023, quando un malfunzionamento del sistema NOTAM, utilizzato per comunicare ai piloti informazioni essenziali per la sicurezza dei voli, costrinse la FAA a sospendere temporaneamente le partenze in tutto il Paese. Lo stop durò meno di due ore, ma provocò migliaia di ritardi e cancellazioni.
Prima di allora, una sospensione nazionale del traffico aereo era stata ordinata dopo gli attentati dell'11 settembre 2001. In quel caso, a differenza dell'incidente attuale, agli aerei già in volo fu imposto di atterrare. Il nuovo guasto riporta l'attenzione sulle condizioni delle infrastrutture americane per il controllo del traffico aereo. Il sistema è da tempo al centro di un programma di ammodernamento che prevede la sostituzione di apparecchiature obsolete, l'aggiornamento dei sistemi di comunicazione e il potenziamento delle reti utilizzate dai controllori.
Il Congresso ha approvato nel 2025 finanziamenti per 12,5 miliardi di dollari destinati alla modernizzazione dell'infrastruttura. Il dipartimento dei Trasporti ritiene tuttavia necessari ulteriori investimenti per completare gli interventi. Il governo e la FAA hanno chiesto altri 30,1 miliardi di dollari per affrontare le criticità ancora presenti nel sistema. Resta da chiarire quale componente abbia provocato l'interruzione delle comunicazioni e quanto tempo sarà necessario per ripristinare completamente le operazioni. Nel frattempo, le compagnie aeree invitano i passeggeri a verificare lo stato dei voli prima di raggiungere gli aeroporti.