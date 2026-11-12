Sparatoria a Washington, un morto e 4 feriti in una palestra

AGI - Una sparatoria con un morto e almeno quattro feriti è avvenuta a Washington, nel quartiere storico di Logan Circle, non lontano dalla Casa Bianca.diverse persone sono rimaste ferite in una palestra a Logan Circle, quartiere alla moda di Washington a pochi passi dalla Casa Bianca. Lo riportano i media americani. La polizia della capitale americana ha diramato sui social media un avviso a evitare l'area.
Sono almeno quattro le persone colpite nella sparatoria nella palestra a pochi passi dalla Casa Bianca. Colpi d'arma da fuoco sono stati registrati dentro e fuori la palestra della catena Vida Fitness. Le autorità hanno diramato un avviso alla popolazione a stare al riparo, non solo a Logan Circle ma anche in gran parte di Dupont Circle.
L'aggressore - un uomo bianco che sarebbe stato già identificato - si è barricato all'interno di un appartamento al settimo piano non lontano dal luogo della sparatoria.
La polizia avverte che l'incidente "è ancora attivo" e chiede alle persone di stare lontane dall'area.