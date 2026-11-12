Ucraina, inviati Usa in Russia da Putin. Missili su Kiev

AGI - Gli inviati statunitensi sono arrivati in Russia per l'incontro con Putin. Dopo il vertice trilaterale di Abu Dhabi con i mediatori ucraini e russi, gli statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner, come riferisce l’agenzia Tass, sono atterrati all'aeroporto di Mosca, accolti da Kirill Dmitriev, il rappresentante speciale del presidente russo.
Nelle ore in cui si muove la diplomazia, la Russia ha lanciato una nuova offensiva contro la capitale ucraina. Nella notte Kiev è stata colpita da una serie di missili balistici. Il bilancio dell’attacco non è ancora noto.
Come non è noto il mandante di un attentato contro un militare russo. Un colonnello dell'esercito è rimasto ucciso a San Pietroburgo nell'esplosione di una bomba piazzata sulla sua auto. Lo hanno riferito media internazionali, secondo i quali l'uomo si trovava da solo nella macchina. L'ordigno esplosivo era stato fissato sotto l'auto ed è stato fatto detonare a distanza mentre il veicolo stava uscendo dal cortile di un edificio residenziale. E' stato riportato che si tratta del capo navigatore della sesta armata dell'Aeronautica russa. L'agenzia Tass ha aggiunto che le autorità hanno "aperto un'indagine sull'omicidio di un militare, avvenuto in seguito all'esplosione di un'auto nel distretto Pushkinsky". Investigatori e periti forensi stanno esaminando la scena. Si tratta del secondo attentato con le stesse modalità contro un alto ufficiale dell'Aeronautica nella stessa zona, nel giro di meno di tre mesi.
I mediatori Usa in Russia per l'incontro con Putin
Il presidente russo Vladimir Putin in mattinata dovrebbe incontrare, riferisce la Tass, gli inviati americani. Il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov ha precisato che l'incontro si sarebbe svolto "come di consueto" secondo il protocollo.
Jared Kushner e Steve Witkoff chiederanno a Putin di dare la sua "benedizione" all'allargamento del tavolo negoziale sull'Ucraina ai Paesi europei, finora rimasti esclusi. Ad anticiparlo è stato lo stesso Kushner a 'Politico', con una scelta lessicale che non offre l'idea di una trattativa equilibrata.
Kushner: "Colloqui seri ma difficili"
Durante i due giorni di colloqui a tre, conclusi ieri ad Abu Dhabi, Mosca non ha dato il minimo segnale di voler offrire concessioni a Kiev, soprattutto sul piano territoriale. Anzi, il capo negoziatore russo, Vladimir Medinsky, ha ribadito che il conflitto sarà concluso solo una volta che il suo Paese avrà raggiunto tutti gli obiettivi fissati all'inizio della cosiddetta "operazione speciale".
Kushner ha definito i colloqui "seri, dettagliati e franchi", sebbene "piuttosto difficili", ma ha ammesso che le divergenze restano "significative", per quanto entrambi i Paesi avrebbero fatto, a sua detta, non meglio specificati sforzi per ridurre il divario.
L'intesa sullo scambio di prigionieri
Solo un grande scambio di prigionieri, annunciato come il maggiore dall'inizio della guerra, impedisce quindi di affermare che il maggior successo dei colloqui di Abu Dhabi è che siano avvenuti, dopo nove mesi senza contatti diplomatici tra Mosca e Kiev, mesi segnati da sempre più pesanti attacchi reciproci alle infrastrutture energetiche.
I dettagli dello scambio verranno finalizzati oggi, giovedì 12 novembre, quando Kushner e Witkoff incontreranno, la mattina, Putin a Mosca, per poi far rotta verso Dublino dove relazioneranno il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nella capitale irlandese per partecipare al nono vertice della Comunità politica europea, che vedrà la presenza di circa cinquanta leader.
Kiev: "Progressi significativi ma anche divergenze con Mosca"
Usa, Europa e Ucraina si ritroveranno quindi oggi dopo essersi mostrate "allineate e unite", secondo il bilancio positivo tracciato da Mark Rutte, segretario generale della Nato, dopo aver sentito i funzionari dell'Alleanza presenti ad Abu Dhabi.
Parole di ottimismo giungono anche dalla delegazione di Kiev. David Arakhamia, capogruppo parlamentare del partito di Zelensky e membro della squadra di negoziatori, ha parlato di "progressi significativi" che imprimono addirittura "un buon slancio per trovare una soluzione prima di Capodanno".
"Significative", secondo il capo negoziatore ucraino, Rustem Umerov, sono però anche le differenze che restano, incluso proprio il ruolo che gli europei dovrebbero avere nelle trattative. Le premesse non sono ottime: la presenza ad Abu Dhabi di funzionari europei è stata accolta dai delegati russi con sarcasmo e battute sprezzanti.
Il nodo dei possibili negoziatori europei
Un'apertura per nulla scontata è giunta però dal consigliere diplomatico del Cremlino, Yuri Ushakov, secondo il quale verrà discusso un "possibile formato" che possa consentire il coinvolgimento dell'Europa nelle discussioni, che "sicuramente continueranno".
Kushner ha spiegato a 'Politico' che ormai i negoziati si sono estesi fino a comprendere una nuova "architettura di sicurezza" per l'Europa, dato che il sistema nato da Yalta, ha osservato lo stesso Medinsky, "non funziona più". E discutere della sicurezza dell'Europa senza l'Europa non è possibile, è la convinzione espressa dai due inviati di Trump. Sempre che Putin dia la sua "benedizione".