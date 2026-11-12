Playboy torna a Miami, un hotel diventerà un club privato

AGI - Playboy torna a puntare sui club privati e sceglie Miami Beach per rilanciare una delle attività che avevano contribuito alla sua fortuna negli anni Sessanta. La società fondata da Hugh Hefner ha raggiunto un accordo per acquistare il Freehand Hotel, con l'obiettivo di trasformarlo in un locale riservato ai soci. L'operazione, dal valore di 12,5 milioni di dollari, emerge dai documenti depositati presso la Securities and Exchange Commission (SEC), l'autorità americana di vigilanza sui mercati finanziari.
Playboy ha già versato una caparra di 1,25 milioni di dollari e prevede di completare l'acquisto il prossimo 15 dicembre. La società intende inoltre investire circa 5 milioni di dollari nel progetto, una somma che conta di recuperare attraverso la vendita delle iscrizioni al club. Sono in corso trattative con due partner per lo sviluppo e la gestione della struttura, ma gli accordi non sono ancora vincolanti. Il Freehand si trova a breve distanza dalle spiagge di Miami Beach, lungo Indian Creek Drive. Aperto nel 2012, è conosciuto soprattutto per il Broken Shaker, uno dei suoi bar. Il progetto di riconversione si inserisce nella strategia di espansione di Playboy nel settore dell'ospitalità.
Playboy just bought a hotel in Miami Beach and is bringing back a club https://t.co/Bk91JYLSnN— Miami Herald (@MiamiHerald) November 12, 2026
Il ritorno dei Playboy Club
L'operazione rappresenta anche un ritorno alle origini. Il primo Playboy Club aprì a Chicago nel 1960 e appena un anno dopo, nel maggio 1961, arrivò a Miami, su Biscayne Boulevard. I locali diventarono celebri per le cameriere vestite da conigliette, gli spettacoli e l'accesso riservato ai soci. Il club di Miami rimase in attività fino al 1985, dopo aver cambiato sede. Nel dicembre 1970 Playboy aveva inaugurato anche un albergo a Miami Beach, il Playboy Plaza, un complesso da 468 camere con ristoranti, bar e spazi dedicati agli spettacoli. La proprietà venne venduta appena quattro anni dopo.
La nuova strategia di Playboy
Il nuovo investimento arriva a più di un anno dall'annuncio del trasferimento della sede mondiale del gruppo da Los Angeles a Miami Beach. Il progetto prevede uffici, studi di produzione e spazi destinati ai creatori di contenuti digitali. Il futuro club dovrebbe ospitare anche un ristorante e ambienti esclusivi ispirati alla celebre Playboy Mansion di Hugh Hefner.
La società punta così ad ampliare le proprie attività oltre la storica rivista erotica. Dopo aver interrotto le pubblicazioni periodiche nel 2020, Playboy ha rilanciato l'edizione cartacea e rafforzato le attività legate alle licenze commerciali e ai prodotti di consumo. I risultati finanziari del terzo trimestre 2026 mostrano ricavi per 31,7 milioni di dollari, in aumento del 9,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, e un utile netto di 1,9 milioni. Il nuovo club, ha spiegato l'amministratore delegato Ben Kohn, sarà un elemento centrale della strategia del gruppo nel settore dell'ospitalità.