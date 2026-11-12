Rutte: 'Un missile russo può colpire Roma 5 minuti dopo Tallin'

AGI - "Per i più recenti missili russi, il tempo necessario a raggiungere Dublino, Amsterdam, Madrid o Roma è di cinque minuti superiore a quello che impiegherebbero per arrivare a Tallinn o Vilnius". Lo ha dichiarato il segretario generale della Nato, Mark Rutte, parlando ai media a margine della Comunità politica europea a Dublino a proposito della differenza di percezione della minaccia russa fra i vari Paesi europei. "Ciò che dico in tutta Europa è che, a volte, le popolazioni, non i politici ma la gente comune, percepiscono una differenza tra i Paesi del fianco orientale, come l'Estonia e la Polonia, e gli altri", ha aggiunto.
Zelensky: "Sanzioni forti contro ciò che usa la Russia per produrre missili"
"Abbiamo bisogno di sanzioni forti contro tutto ciò che la Russia usa per produrre missili balistici, droni d'attacco, sistemi di comunicazione, e dobbiamo anche continuare a esercitare pressione sulla flotta russa che trasporta petrolio e prodotti petroliferi, nonché sulle banche russe e altre istituzioni finanziarie". Questa è una delle richieste che il presidente dell'Ucraina Vlodomyr Zelensky ha rivolto ai leader presenti alla riunione della Comunità Politica Europea a Dublino.
Rutte: "L'Intera società sia pronta sugli attacchi ibridi"
Contro gli attacchi ibridi, le operazioni cibernetiche e gli atti di sabotaggio, "è necessario un approccio che coinvolga l'intera società, non soltanto i governi", ha spiegato il segretario generale della Nato. "Le aziende devono essere pronte a difendersi, a proteggersi e a dimostrarsi resilienti. L'intera società deve essere resiliente. Del resto, stiamo assistendo a tali attacchi ibridi in tutta Europa", ha concluso.