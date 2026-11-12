In Libano oltre un milione di persone non ha cibo a sufficienza

AGI - Oltre un milione di persone in Libano si trova in condizioni di grave insicurezza alimentare a causa delle guerre con Israele e della crisi economica che da anni colpisce il Paese. A lanciare l'allarme sono le Nazioni Unite, secondo cui il numero delle persone in difficoltà potrebbe salire a 1,15 milioni entro la metà del 2027, pari a quasi un quarto della popolazione analizzata. La situazione è particolarmente critica nel sud del Libano, devastato dai combattimenti, e nelle regioni più povere del nord e dell'est del Paese.
Secondo un rapporto elaborato dal ministero dell'Agricoltura libanese, con il sostegno della Fao e del Programma alimentare mondiale (Pam), tra settembre 2026 e febbraio 2027 circa 1,05 milioni di persone, pari al 21% della popolazione analizzata, si trovano in condizioni di insicurezza alimentare acuta classificate come crisi o peggio. Di queste, 52mila versano già in una situazione di emergenza. Entro la metà del prossimo anno, il numero delle persone in quest'ultima categoria potrebbe salire a 97mila, quasi il doppio rispetto a oggi.
Le agenzie dell'Onu hanno chiesto un "intervento urgente" per evitare un ulteriore deterioramento delle condizioni umanitarie. Secondo la classificazione internazionale IPC, il livello di crisi indica una situazione in cui le famiglie devono affrontare gravi difficoltà nell'accesso al cibo oppure ricorrere a misure straordinarie, come la vendita dei propri beni, per soddisfare i bisogni alimentari essenziali.
Guerra e crisi economica aggravano la fame
Il Libano ha attraversato due guerre successive tra Israele e Hezbollah dall'ottobre 2023, mentre continua a fare i conti con il collasso economico iniziato nel 2019. L'ultima escalation, scoppiata a marzo nel quadro del conflitto regionale, ha costretto oltre un milione di persone ad abbandonare le proprie abitazioni. Nonostante l'attenuazione delle ostilità a giugno, centinaia di migliaia di sfollati non sono ancora riusciti a tornare a casa.
Secondo le stime delle autorità libanesi, i danni provocati dai due conflitti potrebbero raggiungere i 27 miliardi di dollari. Le conseguenze si sommano a quelle della crisi finanziaria che ha impoverito la popolazione e ridotto drasticamente il potere d'acquisto delle famiglie.
"Le opportunità di lavoro rimangono limitate, i risparmi sono stati esauriti e l'indebitamento resta elevato, mentre il costo del cibo, del carburante e degli altri beni essenziali continua a pesare sui bilanci familiari", hanno avvertito le agenzie delle Nazioni Unite.
Secondo i dati del Pam, la valuta libanese ha perso oltre il 98% del proprio valore dal 2019, mentre nel 2026 i prezzi dei generi alimentari hanno registrato un aumento del 18%. In molte aree del Paese il cibo continua a essere disponibile, ma una parte crescente della popolazione non dispone delle risorse necessarie per acquistarlo.
From Rmeich, southern Lebanon, FAO Rep @VQuattrola shares a message from the field. With Canada’s support, @MoaLebanon & @FAOLebanon delivered essential agricultural inputs to farmers. Part of a humanitarian convoy led by @WFP through @logcluster https://t.co/ZnSrESCLJv— FAO in Lebanon (@FAOLebanon) October 27, 2026
Le regioni più colpite e la situazione dei rifugiati
Le condizioni più preoccupanti riguardano il Libano meridionale, dove i combattimenti hanno danneggiato terreni agricoli e infrastrutture produttive, e le aree più vulnerabili di Akkar e Baalbek-Hermel, nel nord e nell'est del Paese. La distruzione dei campi, le difficoltà di accesso ai terreni e l'aumento dei costi di produzione hanno ridotto ulteriormente i redditi delle comunità rurali.
La crisi colpisce in modo particolarmente grave anche i rifugiati. Secondo il rapporto, il 28% dei rifugiati siriani presenti da tempo in Libano e il 35% dei rifugiati palestinesi si trovano in condizioni di insicurezza alimentare acuta. Tra le persone arrivate dalla Siria dopo il dicembre 2024, la percentuale raggiunge il 45%.
Le agenzie dell'Onu avvertono che il lieve miglioramento rispetto ai mesi più intensi della guerra non rappresenta una ripresa strutturale. Le famiglie continuano a dipendere dagli aiuti umanitari e sono sempre meno capaci di affrontare nuovi aumenti dei prezzi o ulteriori interruzioni delle attività economiche.
Il Libano torna a negoziare con il Fondo monetario
L'allarme arriva mentre Beirut cerca di rilanciare il dialogo con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per ottenere un programma di assistenza finanziaria. I negoziati sono ripresi il 10 novembre, con una missione dell'istituzione internazionale impegnata in incontri con le autorità libanesi fino a venerdì 13 novembre.
Il ministro delle Finanze, Yassine Jaber, ha espresso la speranza di raggiungere un nuovo accordo di principio entro la settimana. Tra i principali ostacoli rimane la legge sulla distribuzione delle perdite finanziarie, considerata essenziale per la ristrutturazione del sistema bancario e il recupero dei depositi.
Le agenzie delle Nazioni Unite chiedono intanto di affiancare agli aiuti alimentari immediati investimenti per ripristinare la produzione agricola e sostenere le comunità rurali. Senza un recupero delle attività economiche e dei mezzi di sussistenza, avvertono, la situazione rischia di peggiorare ulteriormente nel corso del prossimo anno.