Raid sull’ospedale Nasser di Gaza: l’Idf voleva colpire un comandante di Hamas
Raid sull’ospedale Nasser di Gaza: l’Idf voleva colpire un comandante di Hamas
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Raid sull’ospedale Nasser di Gaza: l’Idf voleva colpire un comandante di Hamas

L’obiettivo del raid, ha precisato stamane, l’Idf, era il comandante della brigata Khan Yunisi di Hamas
Ospedale di Nasser
Afp - Ospedale di Nasser
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AGI - I servizi di soccorso della Striscia di Gaza hanno riferito che un attacco israeliano all’ospedale Nasser a Khan Yunis, una città nel sud del territorio palestinese, ha causato sei morti e almeno 20 feriti. “Il bilancio dell’attacco israeliano all’interno del complesso medico Nasser è salito a sei morti”, ha dichiarato all’Afp il portavoce della Difesa civile, Mahmoud Bassal, aggiungendo che oltre 20 persone sono rimaste ferite.

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L’obiettivo del raid, ha precisato stamane, l’Idf, era il comandante della brigata Khan Yunisi di Hamas.

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“Il comandante della Brigata Khan Yunis di Hamas, Muhammad Abu Ismail, insieme ad altri terroristi che si nascondevano all’interno dell’ospedale Nasser, è stato colpito in un’operazione mirata condotta dall’Idf e dallo Shin Bet”, ha riferito in un comunicato l’Idf, senza precisare se sia stato ucciso.

Il raid vicino all’ospedale al-Shifa

Un attacco israeliano ha preso di mira un veicolo appena fuori dall’ospedale al-Shifa, a Gaza City, e ha provocato un morto e diversi feriti. Lo riportano media palestinesi rilanciati dal Times of Israel.

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