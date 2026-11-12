Raid sull’ospedale Nasser di Gaza: l’Idf voleva colpire un comandante di Hamas

AGI - I servizi di soccorso della Striscia di Gaza hanno riferito che un attacco israeliano all’ospedale Nasser a Khan Yunis, una città nel sud del territorio palestinese, ha causato sei morti e almeno 20 feriti. “Il bilancio dell’attacco israeliano all’interno del complesso medico Nasser è salito a sei morti”, ha dichiarato all’Afp il portavoce della Difesa civile, Mahmoud Bassal, aggiungendo che oltre 20 persone sono rimaste ferite.
L’obiettivo del raid, ha precisato stamane, l’Idf, era il comandante della brigata Khan Yunisi di Hamas.
“Il comandante della Brigata Khan Yunis di Hamas, Muhammad Abu Ismail, insieme ad altri terroristi che si nascondevano all’interno dell’ospedale Nasser, è stato colpito in un’operazione mirata condotta dall’Idf e dallo Shin Bet”, ha riferito in un comunicato l’Idf, senza precisare se sia stato ucciso.
Il raid vicino all’ospedale al-Shifa
Un attacco israeliano ha preso di mira un veicolo appena fuori dall’ospedale al-Shifa, a Gaza City, e ha provocato un morto e diversi feriti. Lo riportano media palestinesi rilanciati dal Times of Israel.