Greta Thunberg: 'Il pianeta non sta morendo, lo stanno uccidendo'

AGI - "Il pianeta non sta morendo, lo stanno uccidendo. E sappiamo chi lo sta uccidendo". Greta Thunberg torna ad attaccare i governi e l'industria dei combustibili fossili dalla COP31 di Antalya, in Turchia, denunciando i legami tra la crisi climatica, lo sfruttamento delle risorse energetiche e i conflitti armati. L'attivista svedese, 23 anni, ha chiesto un embargo energetico turco contro Israele e ha accusato i leader mondiali di non affrontare le cause della crisi ambientale.
"La crisi climatica è già qui ed è una questione di vita o di morte. E le azioni di coloro che sono al potere sono completamente scollegate dalla realtà", ha dichiarato giovedì durante una conferenza stampa a margine del vertice delle Nazioni Unite sul clima. "Mentre siamo qui a parlare, stiamo perdendo vite di valore inestimabile, ecosistemi e specie che non torneranno mai più", ha aggiunto.
Thunberg ha denunciato le disuguaglianze legate al riscaldamento globale, sottolineando come le popolazioni meno responsabili delle emissioni siano spesso quelle maggiormente esposte alle conseguenze della crisi climatica. "Ci stiamo dirigendo verso un futuro con più genocidi e più ecocidi, con i nostri diritti fondamentali compromessi e in cui i beni di prima necessità diventano un lusso", ha avvertito.
"Il pianeta non sta morendo, lo stanno uccidendo. E sappiamo chi lo sta uccidendo. Spesso sono le stesse persone che dovrebbero venire a salvarci. Nessuno verrà a salvarci"
Greta Thunberg, dalla battaglia per il clima all'attivismo per Gaza
La presenza di Greta Thunberg ad Antalya segna il suo ritorno a una conferenza mondiale sul clima dopo la COP26 di Glasgow del 2021. Diventata un simbolo internazionale dell'attivismo ambientalista grazie agli scioperi scolastici avviati nel 2018 e al movimento Fridays for Future, negli ultimi anni la giovane svedese ha progressivamente esteso la propria mobilitazione alla difesa dei diritti umani e alla causa palestinese.
Nel 2025 ha partecipato alle iniziative delle flottiglie internazionali dirette verso la Striscia di Gaza per contestare il blocco navale israeliano e portare aiuti umanitari. Il suo impegno si è così concentrato sempre più sulla relazione tra giustizia climatica, diritti delle popolazioni e responsabilità dei governi. Ad Antalya, Thunberg è tornata a denunciare l'influenza dell'industria fossile sulle decisioni politiche internazionali, sostenendo che la transizione energetica non possa essere separata dalle questioni sociali e dai conflitti che attraversano il pianeta.
'The planet is not dying, it is being killed,' Swedish activist Greta Thunberg warned in a stark speech at COP31 https://t.co/S0xaYZl58d— Reuters (@Reuters) November 12, 2026
La COP31 in Turchia, al centro energia e impegni climatici
La COP31, trentunesima Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, si svolge ad Antalya dal 9 al 20 novembre. Il vertice riunisce delegazioni governative, organizzazioni internazionali, imprese e rappresentanti della società civile per discutere l'attuazione degli impegni sul clima, la riduzione delle emissioni e il finanziamento delle misure di adattamento.
La conferenza presenta una formula organizzativa particolare: la Turchia ospita il vertice e ne detiene la presidenza, affidata al ministro dell'Ambiente Murat Kurum, mentre l'Australia, rappresentata dal ministro per il Clima e l'Energia Chris Bowen, guida i negoziati. Tra gli obiettivi principali figurano l'accelerazione della transizione energetica, l'attuazione dell'Accordo di Parigi e il rafforzamento degli aiuti ai Paesi più vulnerabili agli effetti del riscaldamento globale. Il vertice si svolge in un contesto di crescenti tensioni geopolitiche e di preoccupazione per il divario tra gli impegni climatici assunti dai governi e le politiche effettivamente adottate. La sfida è tradurre gli accordi internazionali in interventi concreti per ridurre le emissioni e contenere l'aumento delle temperature.
Gli attivisti denunciano le conseguenze della crisi climatica
Alla conferenza stampa con Thunberg hanno partecipato anche quattro attivisti provenienti da Gaza, Australia, Nepal e Canada, che hanno raccontato le conseguenze dei conflitti, degli eventi meteorologici estremi e dello sfruttamento delle risorse naturali sulle rispettive comunità. Mohammed Usrof, accademico originario di Gaza e residente a Londra, ha rilanciato l'appello dei sindacati palestinesi ai lavoratori di tutto il mondo affinché si rifiutino di movimentare forniture di armi ed energia destinate a sostenere le operazioni militari israeliane. Il deputato nepalese Sagar Dhakal ha ricordato le devastanti inondazioni che hanno colpito il Nepal nell'agosto scorso, chiedendo sistemi di allerta precoce più efficaci e maggiori risorse per prevenire e affrontare le catastrofi naturali.
L'attivista australiana Rikki Dank, impegnata nella difesa dei diritti delle popolazioni indigene, ha criticato il governo del suo Paese per continuare ad autorizzare progetti di estrazione di gas attraverso il fracking, nonostante il ruolo assunto nei negoziati della COP31. La canadese Celine Isimbi, figlia di rifugiati di origine ruandese e congolese, ha invece denunciato lo sfruttamento delle risorse minerarie africane da parte dei grandi gruppi industriali, richiamando l'attenzione sulle conseguenze sociali e ambientali delle attività estrattive.