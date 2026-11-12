Bambino sepolto vivo dal padre: salvato dopo 24 ore

AGI - Un bambino sepolto vivo e ritrovato seguendo il suo pianto. Della Carolina del Sud, il bambino ha undici mesi e secondo gli investigatori ha passato circa ventiquattro ore sottoterra, chiuso in una gabbia per cani interrata in un bosco. Per la polizia a seppellirlo è stato il padre, M. C., 25 anni. Il piccolo adesso è in ospedale e lo sceriffo della contea di Lexington, Jay Koon, si è detto fiducioso che possa riprendersi del tutto.
Tutto è cominciato lunedì 9 novembre, nella casa della madre del piccolo, l’unica ad averne l’affidamento. Quel giorno a occuparsi del bambino c’era la nonna paterna, che per un breve momento lo ha lasciato con il figlio. È bastato perché il padre sparisse portandoselo via.
Bambino sepolto, le ricerche
Nelle ore successive la ricostruzione degli investigatori ha preso una piega sempre più inquietante. I video acquisiti dagli inquirenti mostrano l’uomo in diversi luoghi, ma senza il bambino. Verso mezzogiorno gli agenti sono passati dalla casa del padre: porte aperte, le cose del piccolo all’interno, nessuna traccia dei due. In serata il venticinquenne è stato arrestato nella contea di Lexington per furto con scasso, dopo essere stato sorpreso in una rimessa. Del bambino, però, nessun segno. Quando gli hanno chiesto dove fosse il figlio, ha detto poco o niente. Lo sceriffo ha ammesso che a quel punto la paura è cresciuta, e che tutti speravano l’avesse lasciato a qualcun altro.
Le operazioni di ricerca
Alle ricerche hanno partecipato un centinaio tra agenti e vigili del fuoco, affiancati dalla polizia investigativa statale (Sled), dall’Fbi e dall’Atf, l’agenzia federale su armi ed esplosivi.
Il ritrovamento nel bosco
Martedì, intorno all’una e mezza del pomeriggio, una delle squadre che batteva la zona boschiva vicino alla casa di famiglia, a Batesburg-Leesville, ha notato un tratto di terreno smosso da poco. Gli uomini hanno cominciato a scavare e da sotto è arrivato il pianto di un bambino, quello che Koon ha definito “il suono più gioioso che si possa mai sentire”.
La corsa contro il tempo
“È iniziata la corsa contro il tempo. Tutti si sono precipitati lì per cercare di tirarlo fuori”, ha raccontato lo sceriffo in conferenza stampa. Il bambino era dentro una gabbia per cani di circa sessanta centimetri per lato, calata in una buca poco profonda. Tra la sommità delle sbarre e la superficie, ha spiegato lo sceriffo, c’era almeno un piede di terra, una trentina di centimetri.
Come è sopravvissuto
A salvarlo, con ogni probabilità, è stato un asciugamano avvolto attorno alla gabbia, che ha trattenuto abbastanza aria da farlo respirare per tutte quelle ore. Ha aiutato anche il freddo, che gli ha evitato di surriscaldarsi. Quando i sanitari lo hanno portato via strillava a pieni polmoni, e lo sceriffo ha osservato che per un bambino così piccolo è un buon segno.
Le accuse al padre
Fermato in un primo momento soltanto per il furto con scasso, il padre deve ora rispondere anche di tentato omicidio, condotta illecita nei confronti di un minore e sottrazione di minore, secondo quanto comunicato dall’ufficio dello sceriffo. Non è la prima volta che finisce davanti a un giudice: dagli atti risulta che in passato si era dichiarato colpevole di violenza domestica. Sul rapporto tra i due genitori Koon si è limitato a dire che c’erano “ovviamente alcuni problemi”.
La versione della nonna
La nonna paterna ha dato la sua versione alla Nbc. Ha confermato che la custodia del piccolo spettava soltanto alla madre, la quale però le permetteva di sorvegliare il nipote mentre il figlio se ne occupava. E ha aggiunto che il padre era già rimasto altre volte da solo con il bambino, senza che fosse mai successo nulla.