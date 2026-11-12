Arco di Trump, i Kennedy fanno causa per le tombe di famiglia

AGI - L'arco di Trump ha una causa e un nuovo avversario in tribunale, e porta il cognome più evocativo della politica americana. Martedì 10 novembre nove membri della famiglia Kennedy, figli e nipoti dei senatori Robert F. Kennedy ed Edward M. Kennedy, hanno chiesto alla corte federale di Washington di intervenire nelle due cause già aperte contro il monumento alto 250 piedi, circa 76 metri, che il presidente vuole innalzare sulla sponda virginiana del Potomac, tra il Lincoln Memorial e il Cimitero nazionale di Arlington. È lì che sono sepolti John F. Kennedy e i suoi due fratelli.
L'obiezione della famiglia è insieme simbolica e molto concreta. Secondo il ricorso, l'arco, coronato da angeli dorati e da una fiamma, allungherebbe la sua ombra sulle tombe dei Kennedy e su quelle dei militari caduti, e ostruirebbe la visuale pensata per la sepoltura di JFK, dove arde la fiamma eterna, finendo per distruggere "un elemento essenziale del design del luogo di sepoltura".
Arco di Trump e la linea visiva di Arlington
C'è poi l'asse che collega Arlington alla capitale: una linea visiva che esiste da quasi un secolo e che, si legge nel ricorso, fu disegnata per rappresentare la nazione riunificata dopo la Guerra civile. A parlare a nome della famiglia sono stati Rory Kennedy e Maxwell Kennedy, figli di Robert ed Ethel. Per loro, come riporta il NYT, il danno non si ferma al paesaggio. Un arco che oscura le tombe del padre, della madre e degli zii, e con loro quelle di tanti che hanno servito il Paese, getterebbe secondo i due fratelli "un'ombra anche sui nostri principi democratici", perché aggirerebbe le tutele che i rappresentanti eletti hanno fissato per proteggere quel luogo nel tempo.
I fratelli Kennedy e la memoria familiare
Robert Kennedy fu ucciso a Los Angeles nel 1968, cinque anni dopo l'assassinio del fratello presidente a Dallas; Edward Kennedy, per quasi mezzo secolo senatore del Massachusetts, è morto nel 2009.
La replica della Casa Bianca
La replica della Casa Bianca è stata affidata al portavoce Davis Ingle, che ha definito "un peccato" la scelta di una parte della famiglia, sostenendo che l'arco nasce proprio per onorare gli eroi sepolti ad Arlington. Ingle ha aggiunto che la magistratura non dovrebbe diventare uno strumento per politicizzare un'opera pensata per unire il Paese e si è detto certo che l'amministrazione ne uscirà pienamente scagionata.
Lo stop della giudice Chutkan
La mossa dei Kennedy arriva dopo una settimana di segnali contrastanti per il progetto, noto come Independence Arch, che Trump avrebbe voluto vedere completato per i 250 anni dell'indipendenza americana, celebrati quest'anno. Giovedì scorso la National Capital Planning Commission, l'agenzia federale che pianifica lo sviluppo dell'area della capitale, oggi guidata da alleati del presidente, aveva concesso l'approvazione definitiva. Poco dopo è arrivato lo stop: la giudice Tanya S. Chutkan, della Corte distrettuale federale per il District of Columbia, ha sospeso i lavori per quattordici giorni, il tempo di lasciare che i ricorsi facciano il loro corso. Nelle 33 pagine della decisione, Chutkan scrive che per costruire l'arco serve il via libera del Congresso e mette in conto i costi che l'opera potrebbe scaricare su Virginia e District of Columbia, oltre ai disagi alla viabilità attorno a uno dei luoghi più visitati della regione.
La causa contro il progetto
Il fronte delle cause, del resto, era già affollato. A febbraio avevano fatto causa tre veterani del Vietnam e uno storico dell'architettura; in autunno si è mossa la contea di Arlington, prima amministrazione pubblica a portare il progetto in tribunale, seguita dal District of Columbia e dalla Virginia. Il ricorso dei Kennedy ricalca in parte le stesse argomentazioni, ma vi aggiunge il peso di una ferita privata. "Solo il Congresso ha il potere costituzionale di autorizzare un'intrusione di questa portata", hanno dichiarato gli avvocati della famiglia, Norman Eisen e Steve Jonas del Democracy Defenders Fund. "Oggi i membri della famiglia Kennedy si uniscono agli altri ricorrenti in questa causa per proteggere questo sito storico, e per difendere lo Stato di diritto e la separazione dei poteri".