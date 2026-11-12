Allarme bomba alla stazione ferroviaria di Calais
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Allarme bomba alla stazione ferroviaria di Calais

Lo ha annunciato la prefettura su X. "Sono in corso verifiche", si legge in un post
Stazione ferroviaria di Calais
J-F ROLLINGER / ONLY FRANCE / Only France via AFP - Stazione ferroviaria di Calais
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AGI - Un'allerta bomba è scattato alla stazione ferroviaria di Calais-Frethun. Lo ha annunciato la prefettura su X. "Sono in corso verifiche", si legge in un post, l'allarme "potrebbe avere un impatto sul traffico circostante". La prefettura ha invitato la popolazione alla prudenza.

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