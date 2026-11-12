Allarme bomba alla stazione ferroviaria di Calais

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AGI - Un'allerta bomba è scattato alla stazione ferroviaria di Calais-Frethun. Lo ha annunciato la prefettura su X. "Sono in corso verifiche", si legge in un post, l'allarme "potrebbe avere un impatto sul traffico circostante". La prefettura ha invitato la popolazione alla prudenza.
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#Sécurité #Circulation ⚠️ Une alerte à la bombe est actuellement en cours en gare de Calais-Fréthun. La levée de doute est en cours. Celle-ci risque d'avoir un impact sur le trafic alentour. Soyez prudents. Restez informés sur tout éventuelle évolution de la situation sur les réseaux sociaux de @GroupeSNCF.— Préfet Pas-de-Calais (@Prefet62) November 12, 2026
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