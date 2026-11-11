Sciopero generale in Spagna dopo 14 anni. I sindacati: "Un successo"

AGI - Primo sciopero generale in Spagna dopo 14 anni. Indetto dal Sindacato degli Inquilini e sostenuto da tutte le principali sigle sindacali, tra cui CCOO e UGT, la mobilitazione arriva a circa due settimane dalle elezioni politiche, per richiamare l'attenzione sulla crisi abitativa ma anche sui salari bassi.
Dalle prime ore del mattino, i manifestanti hanno bloccato alcune strade di accesso a Madrid, Valencia e Barcellona, oltre ad altre città, causando pesanti ingorghi. Bloccati anche gli ingressi alla stazione ferroviaria di Sants a Barcellona e ad alcune infrastrutture, come il porto di Algeciras.
Trasporti in difficoltà e forti disagi
Lo sciopero ha lasciato la Catalogna senza trasporto pubblico, sia ferroviario che stradale, mentre la metropolitana di Madrid ha segnalato che il 93% dei convogli era in funzione nelle prime ore del mattino, sebbene il numero dei passeggeri si sia dimezzato.
Sindacati soddisfatti, datori di lavoro critici
Dopo le prime ore, i sindacati si dicono soddisfatti, mentre i datori parlano di adesione scarsa. La partecipazione è comunque disomogenea, a seconda della regione e del settore.
Il segretario generale del sindacato UGT, Pepe Álvarez, definisce lo sciopero "massiccio" e un "successo", mentre Unai Sordo (CCOO) lo considera "molto significativo". Per i datori di lavoro, invece, l'adesione è stata "bassa".
I dati sull'adesione
Il calo dei consumi di energia elettrica, uno degli indicatori dell'adesione, si stima intorno al 10% (Red Eléctrica indica una diminuzione del 7,5% rispetto alle previsioni di domanda delle ore 10).
La stessa cifra, inferiore a quella registrata in altri scioperi, secondo le associazioni dei datori di lavoro CEOE e CEPYME, li porta a considerare la partecipazione complessiva "bassa" e, in ogni caso, disomogenea.
Arresti e servizi minimi garantiti
Il Ministero dell'Interno e la Polizia basca segnalano che le forze dell'ordine hanno arrestato almeno 27 persone per incidenti avvenuti all'inizio della giornata. I livelli minimi di servizio per il trasporto ferroviario variano dal 50% al 75%, mentre per il trasporto aereo dal 18% all'85%.