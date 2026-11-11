Portogallo paralizzato dalla tempesta Charles. Ansia per l'Italia

O Algarve está agora no centro da tempestade Charles, que entrou no continente dividida em dois núcleos: um mais fraco, pela zona de Lisboa e Sintra, e o principal junto à costa algarvia. O país atravessa o período mais grave da tempestade, que o ministro da Administração Interna, Luís Neves, situa entre as 15:00 e as 19:00. Os meios da Proteção Civil estão concentrados no Algarve e na costa. Créditos: SURENDRA K C / TikTok Leia a notícia completa a partir do link na bio e outras notícias em https://t.co/8FnsjhQ2Sp ou na App #24horas #news #tempestadecharles #algarve #avisovermelho