Portogallo paralizzato dalla tempesta Charles. Ansia per l'Italia

AGI - Scuole chiuse, centinaia di voli cancellati, collegamenti ferroviari interrotti e uno dei più importanti eventi tecnologici del mondo sospeso per un giorno. Il Portogallo continua a essere in stato di allerta per il passaggio della tempesta Charles, che sta investendo il Paese con forti raffiche di vento e piogge torrenziali. Il governo ha disposto per oggi, mercoledì 11 novembre, la chiusura di tutti gli istituti scolastici e dei servizi pubblici non essenziali, invitando la popolazione a rimanere in casa e a evitare gli spostamenti non necessari. "Tutti coloro che possono dovrebbero rimanere a casa", ha dichiarato il ministro dell'Interno, Luís Neves. Anche il primo ministro Luís Montenegro ha invitato i cittadini alla prudenza: "Non sottovalutate il pericolo e i rischi associati a questi fenomeni meteorologici estremi".
La perturbazione ha raggiunto nella notte l'arcipelago di Madeira, prima di dirigersi verso il Portogallo continentale. Le previsioni iniziali indicavano raffiche fino a 140 chilometri orari nelle zone più esposte, ma nelle ultime ore la tempesta ha cambiato traiettoria e ha perso parte della propria intensità. Secondo l'Istituto portoghese del mare e dell'atmosfera (IPMA), Charles si è divisa in due distinti nuclei di bassa pressione, uno diretto verso Lisbona e l'altro lungo la costa dell'Algarve. Le previsioni aggiornate indicano venti fino a 110 chilometri orari nelle zone costiere e montuose più esposte. Resta elevato il rischio di inondazioni provocate dalle precipitazioni intense, soprattutto nelle aree urbane.
O Algarve está agora no centro da tempestade Charles, que entrou no continente dividida em dois núcleos: um mais fraco, pela zona de Lisboa e Sintra, e o principal junto à costa algarvia. O país atravessa o período mais grave da tempestade, que o ministro da Administração Interna, Luís Neves, situa entre as 15:00 e as 19:00. Os meios da Proteção Civil estão concentrados no Algarve e na costa. Créditos: SURENDRA K C / TikTok Leia a notícia completa a partir do link na bio e outras notícias em https://t.co/8FnsjhQ2Sp ou na App #24horas #news #tempestadecharles #algarve #avisovermelho— 24Horas (@24horaspt) November 11, 2026
Oltre 300 voli cancellati in Portogallo, disagi anche ai treni
La tempesta sta causando gravi disagi ai trasporti. Secondo i dati diffusi dalla società di gestione aeroportuale ANA, all'aeroporto di Lisbona erano stati cancellati preventivamente 288 voli sui 565 programmati nella giornata. Altri 20 voli sono stati cancellati a Madeira, 14 a Faro e 12 a Porto, secondo il bilancio delle 11 ora locale, al quale si aggiungono ulteriori cancellazioni durante le operazioni aeroportuali.
Le autorità hanno inoltre disposto restrizioni alla circolazione stradale e ferroviaria. Secondo Infraestruturas de Portugal, nel primo pomeriggio risultavano interessate dal maltempo otto strade nazionali e quattro linee ferroviarie. A Lisbona sono stati ridotti i limiti di velocità sui ponti 25 de Abril e Vasco da Gama.
La Protezione civile aveva registrato 538 interventi entro mezzogiorno, soprattutto per alberi caduti, frane e allagamenti. Circa duemila utenze risultavano prive di energia elettrica, mentre le autorità hanno raccomandato di evitare le zone costiere, le aree boschive e le località esposte al rischio di esondazioni.
Charles ferma anche il Web Summit di Lisbona
Tra gli eventi cancellati figura anche la seconda giornata del Web Summit, una delle principali conferenze internazionali dedicate alla tecnologia, in corso nella capitale portoghese. La manifestazione, che quest'anno prevedeva circa 70mila partecipanti provenienti da 160 Paesi, è ospitata nel quartiere Parque das Nações, lungo il fiume Tago.
Gli organizzatori hanno deciso di sospendere tutte le attività previste per mercoledì dopo una comunicazione del governo, che ha segnalato rischi di inondazioni, gravi interruzioni dei trasporti pubblici e possibili danni alle strutture esterne a causa del vento. Il Web Summit riprenderà giovedì 12 novembre, per la giornata conclusiva. Alcuni degli interventi e degli incontri cancellati saranno riprogrammati, secondo quanto comunicato dagli organizzatori ai partecipanti.
Com certeza deve ser turista que não está familiarizado com o força do mar, Portugal hoje dia 10/11 está se preparando para a tempestade Charles que irá atingir o pais apartir dessa noite com seu pico amanhã dia 11/11 o instituto de metereologia diz ser muito preocupante. https://t.co/UITWmUgiwA— Adnan Peixoto (@AdnanvpPeixoto) November 10, 2026
Allerta per le inondazioni, l'Algarve tra le zone più colpite
Nonostante il ridimensionamento delle previsioni sul vento, le autorità continuano a monitorare il rischio di allagamenti. La Protezione civile ha segnalato che la situazione più critica si è spostata verso il sud del Paese, in particolare nell'Algarve, dove sono attese forti precipitazioni accompagnate da raffiche intense. Il ministro dell'Interno Luís Neves ha spiegato che il governo non prevede di prolungare lo stato di allerta oltre la mezzanotte, pur avvertendo che il picco del maltempo potrebbe provocare ulteriori inondazioni, soprattutto in concomitanza con l'alta marea.
La tempête #Charles va frapper le sud du Portugal et l'Espagne en cours de journée, avec de fortes pluies et de puissantes rafales. Elle se dirige vers le sud de la France ce jeudi, et suscitera un épisode méditerranéen. Une #alerte #météo sera émise à la mi-journée. https://t.co/UQYKdkMYOO— La Chaîne Météo (@lachainemeteo) November 11, 2026
La tempesta punta anche l'Italia
Gli effetti della tempesta Charles si faranno sentire anche in Italia tra giovedì 12 e venerdì 13 novembre, con piogge intense, temporali e forti raffiche di vento. La coda della perturbazione atlantica, spiegano gli esperti, investirà soprattutto le regioni settentrionali e quelle tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, oltre alla Sardegna. I fenomeni più intensi sono attesi sulla Liguria centro-orientale, sull'alta Toscana, sull'Emilia occidentale e sul Friuli Venezia Giulia, dove non si escludono nubifragi e allagamenti. La fase di instabilità dovrebbe proseguire almeno fino a sabato, con possibili ulteriori precipitazioni sulle regioni tirreniche nei giorni successivi.