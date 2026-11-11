Crisi bancaria Paraguay, bloccati i fondi dei vigili del fuoco

AGI - Dopo 29 anni come vigile del fuoco volontario, Oscar Acuna si trova ad affrontare un'emergenza davvero insolita per la quale non era mai stato addestrato: i fondi di tutte le caserme dei vigili del fuoco del Paraguay sono rimasti bloccati nei caveau della Ueno Bank, la banca il cui crollo ha fatto precipitare il Paese in una crisi senza precedenti e ha rovesciato il presidente Santiago Pena.
I vigili del fuoco volontari del Paraguay avevano circa 2 miliardi di guaraní (circa 320.000 dollari) depositati presso la Ueno quando la Banca centrale ne ha ordinato la chiusura, il 3 novembre, a causa di gravi problemi di solvibilità.
I vigili del fuoco travolti dal fallimento della Ueno Bank
"Proprio come molti depositanti del nostro ente sono stati truffati, anche noi, in quanto ente, siamo stati truffati e oggi ne subiamo le conseguenze", confida all'AFP, con gli occhi lucidi, l'ufficiale Acuna, comandante della Sesta compagnia dei vigili del fuoco volontari di Mariano Roque Alonso, a una quindicina di chilometri dalla capitale Asunción.
Per mancanza di fondi, i vigili del fuoco devono ormai scegliere per quali emergenze intervenire e pregano che non ci siano troppi incidenti o incendi. Quasi il 70% dei loro fondi proveniva da una raccolta nazionale organizzata in ottobre.
I conti bloccati presso Ueno compromettono l'attività di 140 caserme dell'istituzione, che conta circa 6.500 volontari.
Vigili del fuoco senza risorse: "Il morale è a terra"
Tra le uniformi appese e gli scatoloni di donazioni ancora da smistare, la caserma è insolitamente tranquilla. Di solito, le famiglie vengono qui per farsi fotografare con i camion o per festeggiare i compleanni. "Il morale è a terra, si percepisce", osserva l'ufficiale.
I 68 membri della compagnia assicurano turni di guardia di 24 ore e intervengono in caso di incendi, incidenti stradali e domestici, oltre che per il salvataggio di animali. Ma oggi devono selezionare le chiamate.
"Una signora è appena passata a chiederci aiuto per un problema con il suo animale domestico. Le abbiamo detto che questa volta non avremmo potuto aiutarla. Ora dobbiamo stabilire delle priorità e scegliere quali casi trattare e quali no", si rammarica il signor Acuna.
Il problema più urgente è il carburante. Non serve solo a far funzionare i camion: alimenta anche generatori, pompe e altre macchine indispensabili durante gli interventi.