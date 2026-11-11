Papa Leone ai giovani: 'Non cedete agli idoli del nostro tempo'

AGI - "A volte, per ottenere l'approvazione degli altri, possiamo mentire, tradire o umiliare qualcuno sui social network. L'invidia può impedirci di gioire del bene degli altri, e l'egoismo può portarci a trattare le persone come oggetti". Così Papa Leone si rivolge ad oltre un milione di giovani argentini radunati al Monumento agli Spagnoli di Buenos Aires per una veglia.
Il Pontefice ha messo in guardia da "coloro che fanno affari offrendo piaceri che finiscono per schiavizzarci, come la pornografia e varie sostanze". Come i tre giovani di Babilonia che rifiutarono di prostrarsi a un idolo d'oro, "anche voi siete chiamati a stare in piedi davanti agli idoli del nostro tempo. Non inginocchiatevi davanti a ciò che non può darvi vita! E se mai siete caduti, rialzatevi! Non permettete a nulla e a nessuno di togliervi la libertà che Dio vi ha dato".
L'esortazione del Pontefice: "Cari giovani, siate santi"
"Cari giovani, chi ha trovato Cristo è chiamato a vivere come Lui. E a questo vorrei invitarvi stasera: a essere santi!". È l'esortazione di Papa Leone rivolta ai giovani durante la veglia a Buenos Aires. "Anche i santi conoscevano le loro debolezze, ma è stata la grazia di Dio a trasformare le loro vite e a insegnare loro ad amare", ha sottolineato il Pontefice.
"Condividete il pane con chi ha fame, aprite le vostre porte a chi non ha casa, visitate i malati e chi nessuno vuole visitare. Esistono anche sofferenze che non si vedono: una persona che ha bisogno di consiglio o di correzione, qualcuno che aspetta parole di conforto, un altro che ha bisogno di sentirsi amato", ha scandito Leone rimarcando: "Quante occasioni ci offre il Signore per essere come Lui!".
Il Papa mette in guardia da successo, denaro e ossessione per la popolarità
Papa Leone parla ai giovani e li mette in guardia dagli "idoli che pretendono la nostra adorazione: il successo a qualsiasi prezzo, il denaro, l'ossessione per l'aspetto fisico, per la popolarità o per la ricerca sfrenata del piacere".
"Che le vostre vite siano come pagine del Vangelo, scritte con l'inchiostro della misericordia, affinché chi le incontra possa riconoscere in voi traccia dell'amore e della gioia di Gesù. Quella gioia nasce dall'amicizia con Lui e ci spinge a portarlo agli altri".
Papa Leone ai giovani argentini: "Andate e annunciate"
"All'inizio vi ho detto: 'Benvenuti!'. Ora, come Successore di Pietro, vi affido la seconda parte del nostro motto: 'Andate e annunciate!'. Andate nelle vostre città e nei vostri paesi, in ogni angolo e periferia. Che chi si sente lontano da Dio scopra, attraverso di voi, che Cristo lo sta cercando", ha aggiunto il Papa.
"Presto benedirò la croce che percorrerà le vostre comunità. Passando di mano in mano, quella croce passi anche da un cuore all'altro il fuoco dell'amore di Cristo. Che Nostra Signora di Lujan vi accompagni e vi guidi sempre su questo cammino: tutti verso Cristo, tutti con Cristo, tutti come Cristo! Andate e annunciate!", ha poi concluso.