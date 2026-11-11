È morto Alexander Darchiev, ambasciatore russo a Washington 

AGI - È morto improvvisamente Alexander Darchiev, ambasciatore della Russia negli Stati Uniti dal marzo 2025. Aveva 66 anni. A darne notizia è stato il ministero degli Esteri russo, che non ha fornito dettagli sulle cause del decesso. Diplomatico di lungo corso, Darchiev aveva trascorso gran parte della sua carriera occupandosi delle relazioni tra Mosca e Washington, ricoprendo numerosi incarichi di rilievo presso il ministero degli Esteri e nelle rappresentanze diplomatiche russe in Nord America.
Darchiev è "venuto a mancare improvvisamente", si legge nella nota del ministero degli Esteri, che lo definisce un "professionista eccezionale". "Alexander Darchiev ha prestato servizio in uno degli ambiti più impegnativi della politica estera russa", prosegue il comunicato. "Esprimiamo le nostre più sentite e sincere condoglianze alla famiglia e ai cari di Alexander Darchiev".
◾️ The Russian Foreign Ministry announces with profound sorrow that Alexander Darchiev, Ambassador of Russia to the USA, passed away suddenly on November 11, aged 66. The cherished memory of our colleague will forever remain in our hearts. https://t.co/YKgRc2yuZk https://t.co/bBLu9zMAe1— MFA Russia (@mfa_russia) November 11, 2026
Chi era Alexander Darchiev
Nato il 14 maggio 1960 in Ungheria, dove il padre prestava servizio come diplomatico sovietico, Darchiev si era laureato nel 1983 in Storia all'Università statale Lomonosov di Mosca. Aveva successivamente lavorato come ricercatore presso l'Istituto degli Stati Uniti e del Canada dell'Accademia delle Scienze sovietica, specializzandosi nella politica americana. Nel 1987 aveva conseguito un dottorato con una tesi sulle forze liberali di sinistra nella vita politica e sociale degli Stati Uniti negli anni Settanta e Ottanta.
Entrato nel servizio diplomatico russo nel 1992, aveva ricoperto diversi incarichi nel dipartimento per il Nord America del ministero degli Esteri. Tra il 1997 e il 2002 aveva lavorato come consigliere presso l'ambasciata russa a Washington, dove era tornato tra il 2005 e il 2010 con l'incarico di consigliere-ministro.
Dal 2010 al 2014 aveva diretto il dipartimento per il Nord America del ministero degli Esteri russo, prima di essere nominato ambasciatore in Canada, incarico mantenuto fino al gennaio 2021. Tornato a Mosca, aveva ripreso la guida del dipartimento fino alla successiva nomina negli Stati Uniti. Il 6 marzo 2025 il presidente Vladimir Putin lo aveva nominato ambasciatore a Washington, dopo che la sede diplomatica era rimasta vacante per circa cinque mesi, in seguito alla partenza del predecessore Anatoly Antonov nell'ottobre 2024.