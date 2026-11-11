Vivere a Loni, la città più inquinata del mondo respirando smog

AGI - Ogni volta che si sposta in moto, Kanwar Singh rimane completamente ricoperto di sporcizia. "Ho l'impressione di ingoiare 50 grammi di polvere al giorno", racconta questo venditore di Loni, nel nord dell'India, dove è impossibile sfuggire all'inquinamento. "Mi entra in gola e nei polmoni", spiega questo commerciante di sigarette di 55 anni. "La sera devo bere acqua calda e fare gargarismi per riuscire a respirare".
La città più inquinata del pianeta
Situata a circa 30 chilometri a ovest di Nuova Delhi, Loni è stata dichiarata nel 2025 la città più inquinata del pianeta, secondo la classifica di IQAir, un'azienda svizzera che monitora la qualità dell'aria. I suoi 700.000 abitanti hanno respirato una concentrazione media di 112,5 microgrammi per metro cubo di PM2,5, particelle cancerogene così piccole da penetrare direttamente nel sangue.
Si tratta di una quantità oltre 22 volte superiore al limite annuale raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Nuova Delhi, così come Noida e Ghaziabad, nelle sue periferie, figurano tra le prime 20 della stessa classifica, insieme ad altre quattro città indiane.
Picchi di smog e povertà
Durante i picchi di inquinamento, da novembre a gennaio, quando l'aria fredda trattiene gli inquinanti vicino al suolo, le concentrazioni di PM2,5 possono raggiungere un livello 50 volte superiore al limite giornaliero raccomandato dall'OMS.
Eppure, come la maggior parte degli abitanti di Loni, Singh non indossa la mascherina e si limita a coprirsi il viso con una sciarpa o un fazzoletto. "Siamo poveri", spiega Singh, che guadagna circa cinque dollari al giorno. "Se avessimo soldi, ci saremmo comprati un appartamento altrove". Pochi abitanti possono permettersi di vivere in un'abitazione ben isolata o di dotarsi di purificatori d'aria.
Le cause dell'inquinamento
Loni ospita impianti di trattamento dei rifiuti elettronici, laboratori di tintura tessile, impianti di riciclaggio della plastica e fabbriche metallurgiche che contribuiscono all'inquinamento. Ad agosto, le autorità incaricate di monitorare la qualità dell'aria hanno rilevato "numerose violazioni" delle norme ambientali, tra cui la presenza di forni a legna e a carbone in diverse fabbriche. A queste emissioni tossiche si aggiunge la polvere proveniente dai cantieri edili e dai numerosi veicoli che circolano sulle strade piene di buche.
Gli effetti sulla salute
"Ho problemi alla gola e una sensazione di bruciore agli occhi. La gente si ammala molto spesso e molto rapidamente", racconta Savita Devi, 51 anni. Al mattino, prima che il sole inizi a dissipare la nebbia tossica, "semplicemente non ho più voglia di fare nulla", confessa questa casalinga, che riconosce come la situazione influisca sulla sua salute mentale.
Come molti altri residenti, ha notato che i suoi nipoti si ammalano più spesso quando aumenta l'inquinamento, che accresce il rischio di cancro e malattie cardiovascolari.
Un'emergenza nazionale
In tutta l'India, l'inquinamento atmosferico ha causato 3,8 milioni di decessi tra il 2009 e il 2019, secondo uno studio pubblicato nel 2024 sulla rivista The Lancet. Ma le misure adottate finora dalle autorità sembrano insignificanti, come i camion che percorrono le strade spruzzandole d'acqua per far depositare la polvere sul terreno. "Si ripete all'infinito", si lamenta Inamul Khan, un commerciante di 27 anni. "Dobbiamo lavare i vestiti e le lenzuola due o tre volte. Alla fine, tutto finisce per rovinarsi".