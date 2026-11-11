L'India costruirà il museo più grande del mondo a New Delhi

AGI - Il governo indiano ha approvato la costruzione a New Delhi di quello che punta a diventare il museo con la più grande superficie espositiva al mondo. Il progetto, dal costo stimato di 345 milioni di dollari, prevede la realizzazione di un complesso di quasi 180mila metri quadrati dedicato alla storia e alla cultura del Paese, con circa 1,8 milioni di reperti e opere d'arte individuati per le future collezioni. Il nuovo museo, denominato Yuge Yugeen Bharat Museum, dovrebbe essere in grado di accogliere fino a dieci milioni di visitatori all'anno, superando per affluenza il Louvre di Parigi, che nel 2025 ne ha registrati circa nove milioni.
Il via libera è arrivato dal Comitato governativo per gli Affari economici, presieduto dal primo ministro Narendra Modi, che ha stanziato 3.230 crore di rupie, equivalenti a circa 345 milioni di dollari. L'obiettivo, secondo il governo, è raccontare la continuità, la diversità e la ricchezza del patrimonio della civiltà indiana, attraverso un percorso che attraverserà millenni di storia, dalle testimonianze archeologiche alle tradizioni artistiche, religiose e scientifiche.
Il progetto era stato annunciato da Modi il 18 maggio 2023. I lavori procederanno per fasi fino all'anno finanziario 2030-2031, ma la prima galleria dovrebbe aprire al pubblico entro la fine del 2027. Sarà dedicata all'ornamento e alle arti decorative, mentre le sezioni successive affronteranno temi come l'architettura e le città, la matematica, l'astronomia, le lingue, le scritture, la spiritualità e gli scambi commerciali e culturali dell'India con il resto del mondo.
A museum with the world’s largest display area, right here in India? Yes, it’s set to become a reality! ️ Union Minister Ashwini Vaishnaw, during the Cabinet Briefing, said that the upcoming #YugeYugeenBharat Museum in New Delhi will showcase Bharat's civilisational journey. The museum will be developed through the adaptive reuse of the historic North and South Block Complex, preserving their architectural character and heritage significance while transforming them into a public cultural institution. #CabinetDecisions #YugeYugeenBharatMuseum #IndianHeritage— Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) November 11, 2026
Un museo nei palazzi storici del governo indiano
Il nuovo museo non sorgerà in un edificio costruito da zero, ma occuperà due dei complessi architettonici più importanti della capitale: il North Block e il South Block, situati sulla collina di Raisina, nel cuore del quartiere governativo di New Delhi. I due edifici, progettati dall'architetto britannico Herbert Baker durante il periodo coloniale, furono completati nell'ambito della realizzazione della nuova capitale, inaugurata nel 1931.
Per quasi un secolo hanno ospitato alcuni dei principali uffici dell'amministrazione indiana, tra cui i ministeri delle Finanze, dell'Interno, della Difesa e degli Esteri. Il trasferimento delle attività governative in altre sedi consentirà ora di trasformarli in spazi culturali aperti al pubblico, conservandone gli elementi architettonici originali. Il recupero dei palazzi rientra nel più ampio programma di riqualificazione del Central Vista, l'area monumentale e amministrativa della capitale che comprende anche il Parlamento, la residenza presidenziale e il grande viale cerimoniale Kartavya Path.
La superficie costruita prevista per il museo è di circa 178.500 metri quadrati e comprenderà, oltre alle sale espositive, depositi per le collezioni, laboratori di conservazione e restauro, strutture per i visitatori e spazi destinati alla ricerca. Il governo intende integrare il percorso con tecnologie immersive e strumenti digitali per rendere accessibili al pubblico le diverse epoche della storia indiana.
Quasi due milioni di reperti per raccontare l'India
Una delle sfide principali sarà riunire in un unico progetto museale un patrimonio oggi distribuito in numerose istituzioni culturali. Secondo il ministero della Cultura, sono stati individuati circa 1,8 milioni di oggetti provenienti dal Museo Nazionale di New Delhi, da altri musei statali, da 52 musei archeologici gestiti dall'Archaeological Survey of India e da collezioni pubbliche e private.
Il progetto coinvolge anche competenze internazionali. Nel dicembre 2024 il Museo Nazionale indiano ha firmato un accordo di cooperazione tecnica con France Museums Développement, incaricata di uno studio di fattibilità comprendente la progettazione museologica, l'organizzazione delle collezioni e il riutilizzo degli edifici storici. La collaborazione con la Francia, già annunciata nel quadro delle relazioni culturali tra i due Paesi, rappresenta un elemento importante per un progetto che punta a confrontarsi con le maggiori istituzioni museali internazionali.
La sfida al Louvre e ai grandi musei cinesi
Il governo indiano presenta lo Yuge Yugeen Bharat Museum come il futuro museo con la più ampia superficie espositiva del pianeta. Per confronto, il Louvre dispone attualmente di circa 70mila metri quadrati di spazi espositivi, distribuiti in 403 sale, e custodisce quasi 500mila opere, delle quali circa 30mila esposte.
La sfida riguarda anche i visitatori. Secondo l'ultimo rapporto della Themed Entertainment Association (TEA), relativo al 2025, il museo più frequentato al mondo è il Palace Museum di Pechino, nella Città Proibita, con 19 milioni di ingressi. Seguono il Palazzo d'Estate della capitale cinese, con circa 17,4 milioni di visitatori, e il museo del mausoleo del primo imperatore Qin a Xi'an, con quasi 11 milioni. Il Louvre, con circa nove milioni, occupa il quarto posto ed è il più frequentato al di fuori della Cina.
Le autorità indiane stimano che il nuovo complesso possa attirare fino a dieci milioni di persone ogni anno, diventando una delle principali destinazioni culturali e turistiche del Paese. Per raggiungere questo obiettivo, il progetto dovrà completare il trasferimento e la catalogazione delle collezioni, il restauro degli edifici e l'allestimento progressivo delle gallerie. La prima apertura prevista nel 2027 sarà quindi soltanto l'inizio di un percorso destinato a proseguire per diversi anni, con l'ambizione di trasformare gli storici palazzi del potere indiano in uno dei maggiori poli museali internazionali.