Crolla un edificio di tre piani a Brooklyn. Gravi due persone

AGI - Un palazzo di tre piani è crollato a Flatbush, nella zona residenziale di Brooklyn, a New York, per motivi imprecisati. I vigili del fuoco hanno recuperato due persone, portate subito in ospedale in gravi condizioni. Ma ci sarebbero altre persone tra le macerie. Nell'edificio viveva almeno una famiglia.
Una persona è morta e alcune sono rimaste ferite nel crollo dell'edificio a Brooklyn. I vigili del fuoco hanno detto che l'incidente é avvenuto intorno alle 16, le 22 in Italia, al numero 1321 di Flatbush Avenue. La palazzina é crollata su un cantiere edile che si trova accanto. Le immagini riprese dall'elicottero delle tv di New York mostrano le macerie e le stanze messe a nudo dell'edificio.