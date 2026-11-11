Padre modifica tv con IA: quiz di scuola al figlio ogni 10 minuti

AGI - In Cina un padre ha modificato la tv di casa per costringere il figlio tredicenne a rispondere a una domanda scolastica ogni dieci minuti di visione. Se il ragazzo risponde correttamente può continuare a guardare i programmi, altrimenti deve affrontare un nuovo quesito. Il sistema, sviluppato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, è stato realizzato in appena due giorni da un uomo di Shenzhen, nel sud della Cina, per limitare il tempo trascorso dal figlio davanti allo schermo.
L'invenzione, raccontata dalla stampa cinese e ripresa dal South China Morning Post, ha suscitato curiosità e discussioni sui social, anche perché il ragazzo è riuscito a disattivare il programma, costringendo il padre a modificarlo. Il protagonista della vicenda è un uomo di cognome He, che lavora come autista a chiamata e trascorre molte ore fuori casa. Anche la moglie è spesso impegnata al lavoro e il figlio, che frequenta il primo anno delle scuole medie, rimane da solo per buona parte della giornata. Dopo avergli tolto smartphone e tablet, i genitori si sono accorti che il ragazzo aveva semplicemente trasferito la propria attenzione sulla televisione.
L'uomo ha provato inizialmente a utilizzare i sistemi di controllo già presenti nel dispositivo, senza ottenere risultati. Nemmeno una presa intelligente, programmata per interrompere l'alimentazione dopo un certo periodo, è riuscita a fermare il figlio, che aveva imparato ad aggirare il blocco. A quel punto l'uomo ha deciso di chiedere aiuto all'intelligenza artificiale. Pur non essendo un programmatore, è riuscito a sviluppare un'applicazione capace di trasformare il televisore in una sorta di interrogatore automatico.
A father in southern China used artificial intelligence (AI) to modify his home TV system and tackle his son’s TV addiction. The system requires the boy to answer academic questions every 10 minutes to continue watching. His method has gone viral on mainland Chinese social media, with many parents asking him to share a tutorial on modifying their TV sets. Frustrated by his son’s excessive TV watching, the father turned to an AI app, which advised him to develop a “question-answering key” programme. “He is allowed to use various ways to break my system, and I will try my best to fix the holes. Isn’t this a learning process for both of us?” the father asked. Full story: https://t.co/bBPf6gkQIH Visit https://t.co/7rjeqpUqS1 for the latest stories. #TheStarMalaysia #China— The Star (@staronline) November 11, 2026
Come funziona il televisore che interroga i bambini
Il funzionamento è semplice: ogni dieci minuti di visione, il programma si interrompe e sullo schermo compare una domanda di cinese, matematica o inglese. Se il ragazzo risponde correttamente, può riprendere a guardare la televisione. Se sbaglia, deve affrontare un altro quesito. Le domande non sono casuali. Il padre ha fotografato le copertine e gli indici dei libri scolastici del figlio e ha chiesto all'IA di generare esercizi coerenti con il programma seguito in classe. Il software può quindi adattare i quiz alle materie e agli argomenti studiati.
Il ragazzo, tuttavia, non ha impiegato molto a capire come funzionava il sistema. Prima ha provato a riavviare il televisore, poi ha individuato un modo per eliminare l'applicazione. Quando il padre se ne è accorto, ha modificato nuovamente il programma, rendendo più difficile aggirare le restrizioni. La vicenda è diventata virale sui social cinesi. Molti genitori hanno chiesto a He di pubblicare le istruzioni per installare un sistema analogo, mentre altri hanno criticato l'iniziativa, sostenendo che trasformare ogni pausa televisiva in un'interrogazione rischi di rendere lo studio una punizione.
La tv diventa una sfida tecnologica tra padre e figlio
He respinge questa interpretazione. Intervistato dalla testata cinese Cover News, ha spiegato che il suo obiettivo non è migliorare i voti del figlio, ma stimolarlo a trovare soluzioni ai problemi. Considera l'esperimento una sfida tecnologica tra padre e figlio: se il ragazzo cerca di violare il sistema, il padre è pronto a intervenire per provare a renderlo ancora migliore. Ha anche raccontato che non trova sbagliato che il figlio cerchi nuovi modi per aggirare le restrizioni, piuttosto che limitarsi a rispondere passivamente alle domande.
Il dibattito sui bambini e il tempo davanti agli schermi
La storia si inserisce nel dibattito sul rapporto tra minori e dispositivi digitali. Nel gennaio 2026 l'American Academy of Pediatrics, l'associazione statunitense dei pediatri, ha aggiornato le proprie indicazioni sull'uso degli schermi, invitando le famiglie a non concentrarsi esclusivamente sul numero di ore trascorse davanti ai dispositivi. Secondo i pediatri, occorre considerare anche la qualità dei contenuti, il contesto in cui vengono utilizzati e lo spazio lasciato al sonno, all'attività fisica e alle relazioni personali.
Non esistono ancora elementi per stabilire se l'invenzione di He sia davvero efficace nel ridurre l'uso eccessivo della televisione. Il suo esperimento, tuttavia, ha trasformato un problema comune a molte famiglie in una competizione domestica per capire chi riesce a utilizzare meglio la tecnologia.