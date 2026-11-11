Allarme droni sui Paesi Baltici. Caccia Nato in volo

AGI - Alcuni droni, diretti verso il porto petrolifero russo di Ust-Luga, hanno sconfinato nello spazio aereo dei tre Stati baltici nella notte, facendo scattare allarmi aerei e il decollo di caccia della Nato. Secondo fonti militari e resoconti dei media, i velivoli della Nato hanno tentato, senza successo, di abbattere i droni in almeno due occasioni.
E proprio nell'importante porto petrolifero di Ust-Luga, nel nord-ovest della Russia, un attacco di droni ucraini ha provocato all'alba un incendio in cui sono rimasti feriti tre dipendenti.
Droni nei cieli baltici, la Nato tenta di intercettarli
In base alla ricostruzione fatta dal capo dello Stato Maggiore della Difesa delle Forze armate lituane, Giedrius Premeneckas, tre droni sono stati rilevati mentre si avvicinavano allo spazio aereo lituano provenendo dalla Bielorussia. Tuttavia, non hanno fatto ingresso nel territorio lituano, dirigendosi invece verso la Lettonia.
Un quarto drone è entrato nello spazio aereo lituano dalla Bielorussia, ha attraversato brevemente lo spazio aereo polacco ed è poi rientrato in Lituania, dove è stato inseguito da velivoli della Nato che hanno tentato, senza riuscirvi, di abbatterlo.
Lituania, missile Nato cade nei pressi di Birzai
Il primo ministro lituano Mindaugas Sinkevicius ha detto all'emittente pubblica Lrt che uno dei missili aria-aria sparati da un caccia della Nato e che ha mancato il bersaglio è caduto nei pressi di Birzai, nel Nord della Lituania, vicino al confine con la Lettonia.
Intervistato da Lrt, Premeneckas ha ipotizzato che il drone in volo sopra la Lituania, diretto verso la Lettonia, facesse parte di un attacco ucraino contro il porto petrolifero russo di Ust-Luga, vicino a San Pietroburgo, e che la deviazione del velivolo a pilotaggio remoto dalla sua rotta originale sia stata il risultato di contromisure elettroniche russe.
Il capo della difesa lituana ha precisato che il drone è transitato vicino a un'area "abitata" nei pressi della città di Kaunas, dove non è stato possibile procedere all'abbattimento a causa dei rischi per la popolazione civile.
Lettonia, allarmi aerei sui cellulari dei residenti
In Lettonia, i droni hanno fatto scattare avvisi di minaccia aerea, inviati sui telefoni cellulari dei residenti in diverse zone delle regioni orientali e centrali del Paese. La serie di allarmi è iniziata dopo le 2 ora locale (l'una di notte, ora italiana) nel comune di Aizkraukle con un'allerta di livello giallo, il più basso, che, pochi minuti dopo, è stata elevata al livello arancione, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa Leta.
Gli allarmi, che si sono estesi fino alla città di Cesis, nella Lettonia centrale, sono rientrati intorno alle 3 e 30, ora locale.
Estonia, caccia Nato in volo e allerta in sei contee
In Estonia, le Forze di difesa hanno segnalato una potenziale minaccia aerea nelle contee di Tartu, Jogeva, Viljandi, Valga, Voru e Polva, rendendo necessario il decollo immediato di caccia della Nato. L'allarme è cessato tre ore più tardi in tutta l'Estonia, secondo quanto riferito dall'emittente pubblica nazionale Err.
Un residente di Kohtla-Jarve, nell'Estonia nord-orientale, vicino al confine russo, ha dichiarato che oltre dieci caccia della Nato hanno sorvolato la zona a brevi intervalli l'uno dall'altro.
Un corrispondente dell'Err, che si trovava nei pressi del confine tra Estonia e Russia, ha diffuso immagini di incendi nel porto russo di Ust-Luga, visibili all'orizzonte dal territorio estone.