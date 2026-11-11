Allarme bomba in scuole Inghilterra e Irlanda, minaccia non credibile

AGI - La strategia della guerra ibrida di matrice ancora sconosciuta punta a creare il caos anche nella vita quotidiana dei cittadini occidentali. E così, oltre all'Italia, viene presa di mira la Gran Bretagna. Istutiti scolastici di Inghilterra e Irlanda, come riporta la AFP, infatti, hanno ricevuto mail in cui si annunciava la presenza di un ordigno. I presidi e le forze dell'ordine hanno però ritenuto tali minacce "non credibili" e non hanno ordinato alcuna evacuazione.
Mail minatoria da fonte esterna alla Gran Bretagna
Le forze di polizia, che stanno indagando sull'accaduto, ritengono si tratti di "falsi allarmi". La polizia dell'Irlanda del Nord ha dichiarato di stare indagando su "e-mail minatorie" inviate a oltre 300 istituti scolastici e provenienti da una fonte "esterna al Regno Unito"; minacce analoghe sono state ricevute anche da scuole in Scozia. In Irlanda, messaggi di questo tipo sono stati inviati a "diversi istituti scolastici", riferisce la polizia, precisando che "la minaccia non è ritenuta credibile" e che non viene raccomandata alcuna evacuazione
Caos in Italia per allarmi bomba nelle scuole
Questa mattina una mail in cui si minacciava la presenza di una bomba era stata inviata ad almeno 6000 istituti scolastici in tutta Italia, da Nord a Sud. L'intento di creare il caos, dopo gli allarmi bomba dei giorni precedenti ad aeroporti e compagnie aeree, ha avuto l'effetto voluto: lezioni sospese e centinaia di studenti che sono stati fatti uscire in via precauzionale dagli istituti scolastici per consentire alle forze dell'ordine di svolgere le verifiche del caso.