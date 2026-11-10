Bulgaria: 12 morti in un tamponamento tra 90 veicoli
Bulgaria: apocalisse in autostrada, 12 morti in un tamponamento tra 90 veicoli (VIDEO)
Home>Estero

Bulgaria: apocalisse in autostrada, 12 morti in un tamponamento tra 90 veicoli (VIDEO)

Il più grave incidente stradale nella storia del Paese causato da un camion che trasportava cereali
Bulgaria tamponamento
HANDOUT / SVOBODEN GLAS / MIHAIL DINEV / AFP - Bulgaria, maxi-tamponamento in autostrada
tamponamento bulgaria
di lettura
Premi il bottone play per ASCOLTARE l’articolo
Questo articolo è disponibile in versione audio grazie a un sistema di intelligenza artificiale

AGI - Almeno dodici persone sono morte e oltre cinquanta sono rimaste ferite in tamponamento a catena provocato da una nebbia fitta e improvvisa su un'autostrada nel sud-est della Bulgaria. Nell'incidente, il peggiore della storia del Paese, sono rimasti coinvolti una novantina di veicoli.

ADV

Il tamponamento causato da un camion

ADV

Secondo le prime indagini, l'incidente è stato causato da un camion che trasportava cereali, che si è fermato per cause ancora da chiarire in una corsia della strada della Tracia, che collega Sofia a Burgas (quarta città del Paese), 290 chilometri a est della capitale, ha riferito il governatore regionale Georgi Chalakov. Un minibus si è schiantato nel camion, innescando il maxi-tamponamento.

Secondo quanto emerso da immagini diffuse da testimoni sui social, molti veicoli si sono ribaltati e alcuni hanno preso fuoco e molte persone sono rimaste intrappolate. Secondo il ministro dell'Interno, Ivan Demerdzhiev, poco prima dell'incidente la visibilità in quel tratto autostradale era di circa 70-80 metri, ma nel giro di pochissimo è scesa a 10 metri.

Lutto nazionale

Il primo ministro bulgaro, Rumen Radev, ha proclamato domani, mercoledì, una giornata di lutto nazionale e, dopo aver concluso l'incontro con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, ha sospeso i suoi impegni lavorativi e si è recato sul luogo dell'incidente. Due aerei militari sono intervenuti per il trasporto dei feriti negli ospedali.

Triste primato

La Bulgaria ha un triste record di stragi sulle sue strade, nonostante i miglioramenti degli ultimi anni su spinta dell'Unione europea. Un totale di 456 persone sono morte in incidenti nel 2025, in calo del 5% rispetto all'anno precedente e del 27% rispetto al 2019. Nel 2019, l'Ue ha introdotto un obiettivo per ridurre le morti stradali e le lesioni gravi del 50% entro il 2030. Nel 2023, il parlamento bulgaro ha adottato pene più severe per chiunque sia trovato alla guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

ADV