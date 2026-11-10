Bulgaria: 12 morti in un tamponamento tra 90 veicoli

AGI - Almeno dodici persone sono morte e oltre cinquanta sono rimaste ferite in tamponamento a catena provocato da una nebbia fitta e improvvisa su un'autostrada nel sud-est della Bulgaria. Nell'incidente, il peggiore della storia del Paese, sono rimasti coinvolti una novantina di veicoli.
Il tamponamento causato da un camion
Secondo le prime indagini, l'incidente è stato causato da un camion che trasportava cereali, che si è fermato per cause ancora da chiarire in una corsia della strada della Tracia, che collega Sofia a Burgas (quarta città del Paese), 290 chilometri a est della capitale, ha riferito il governatore regionale Georgi Chalakov. Un minibus si è schiantato nel camion, innescando il maxi-tamponamento.
Drone footage reveals the horrifying scale of the tragedy on Bulgaria’s Trakia Motorway. Over 50 vehicles, including cars and trucks, were involved in the massive pile-up, leaving at least 12 people dead and dozens injured. One of Bulgaria’s deadliest road disasters. https://t.co/NfyVJyGotH— една българка (@transbulgaria) November 10, 2026
Secondo quanto emerso da immagini diffuse da testimoni sui social, molti veicoli si sono ribaltati e alcuni hanno preso fuoco e molte persone sono rimaste intrappolate. Secondo il ministro dell'Interno, Ivan Demerdzhiev, poco prima dell'incidente la visibilità in quel tratto autostradale era di circa 70-80 metri, ma nel giro di pochissimo è scesa a 10 metri.
Lutto nazionale
Il primo ministro bulgaro, Rumen Radev, ha proclamato domani, mercoledì, una giornata di lutto nazionale e, dopo aver concluso l'incontro con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, ha sospeso i suoi impegni lavorativi e si è recato sul luogo dell'incidente. Due aerei militari sono intervenuti per il trasporto dei feriti negli ospedali.
Triste primato
La Bulgaria ha un triste record di stragi sulle sue strade, nonostante i miglioramenti degli ultimi anni su spinta dell'Unione europea. Un totale di 456 persone sono morte in incidenti nel 2025, in calo del 5% rispetto all'anno precedente e del 27% rispetto al 2019. Nel 2019, l'Ue ha introdotto un obiettivo per ridurre le morti stradali e le lesioni gravi del 50% entro il 2030. Nel 2023, il parlamento bulgaro ha adottato pene più severe per chiunque sia trovato alla guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.