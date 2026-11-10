Lo stragista di Cracovia vide i siti web sul massacro di Utoya

AGI - Gli inquirenti polacchi stanno valutando due principali ipotesi riguardo ai motivi che hanno spinto il ventiquattrenne Michal Oksinski a sparare contro la folla nella Piazza del Mercato di Cracovia sabato scorso. Lo ha dichiarato ai giornalisti il ministro della Giustizia polacco Waldemar Zurek.
La pista dell'estremismo di destra
"Diversi mesi prima dell'attacco, l'attentatore aveva consultato siti web relativi al famigerato massacro commesso da Anders Breivik, quindi questa pista investigativa di cui abbiamo parlato fin dall'inizio, quella dell'estremismo di destra, è ora oggetto di indagine", ha dichiarato Zurek in una conferenza stampa, come riportato dal portale Onet.
L'ipotesi dell'attrazione per i serial killer
"Un'altra ipotesi è che quest'uomo fosse affascinato dai serial killer. Stava cercando di imitare alcuni eventi drammatici accaduti altrove nel mondo. Queste due ipotesi principali, le due teorie principali dell'indagine in corso, sono attualmente al vaglio", ha aggiunto.
L'attacco del 7 novembre
Michal Oksinski, un cittadino polacco di 24 anni, il 7 novembre aprì il fuoco contro i passanti, uccidendo sei persone, tra cui due stranieri. Altre 15 persone, tra cui un cittadino russo, rimasero ferite. L'attentatore venne ferito ed è poi morto in ospedale.
Il ritrovamento dei familiari e l'inchiesta
La polizia ritrovò i corpi dei suoi genitori e della sorella nel suo appartamento. L'episodio è oggetto di indagine come attacco terroristico e la Polonia ha dichiarato il lutto nazionale per l'8 e il 9 novembre.