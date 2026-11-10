Vinted ed eBay vietati agli under 16? Il Regno Unito ci pensa

AGI - Anche Vinted ed eBay potrebbero finire nella lista delle piattaforme vietate ai minori di 16 anni nel Regno Unito. A confermare che l'ipotesi è sul tavolo è stata la ministra della Cultura Lisa Nandy, ospite del talk show domenicale della BBC “Sunday with Laura Kuenssberg”. Alla domanda diretta se il governo intendesse chiudere le due piattaforme agli under 16, la ministra ha risposto che l'esecutivo ci sta pensando “seriamente”, con l'obiettivo di “garantire la sicurezza dei minori”.
Se la linea venisse confermata, il divieto sui social media per gli adolescenti, che dal marzo 2027 impedirà ai più giovani di usare Instagram, TikTok e Snapchat, si estenderebbe dai social network veri e propri ai mercati online dell'usato. L'uscita della ministra è arrivata dopo un'anticipazione del Sunday Times, secondo cui il governo sarebbe pronto ad allargare il perimetro della stretta ai popolari marketplace di articoli di seconda mano.
Vinted, le preoccupazioni sulla messaggistica
A spingere in questa direzione, è la preoccupazione per i sistemi di messaggistica integrati nelle piattaforme: strumenti pensati per trattare sul prezzo di una giacca o concordare una spedizione, ma che potrebbero offrire a sconosciuti un canale diretto per avvicinare e adescare i ragazzi. Nella lista, sempre secondo il Sunday Times, potrebbero rientrare anche altri servizi di rivendita dal funzionamento simile, come Depop e Facebook Marketplace.
La posizione di Vinted ed eBay
Le due aziende hanno scelto toni concilianti. Vinted si è detta favorevole a un “dialogo aperto” con i ministri e con l'autorità di regolamentazione. Un portavoce ha spiegato che la messaggistica diretta è “parte integrante del funzionamento della piattaforma”, rivendicando però una “tolleranza zero nei confronti di contenuti dannosi o espliciti” e la presenza di team di moderazione e strumenti dedicati a individuare e rimuovere le attività che violano il regolamento. “Quando individuiamo comportamenti inappropriati, interveniamo, arrivando fino al ban permanente o alla segnalazione alle autorità competenti”, ha aggiunto.
Sulla stessa linea eBay, che si dice “impegnata a fornire un'esperienza di mercato affidabile e sicura” ai suoi milioni di clienti. “Sebbene i dettagli della proposta di legge non siano ancora chiari, non vediamo l'ora di approfondire la questione e di continuare a collaborare in modo costruttivo con il governo”, ha fatto sapere un portavoce del gruppo.
Le regole attuali delle piattaforme
Sulla carta, nessuna delle due piattaforme è pensata per un pubblico di adolescenti. eBay, da anni tra i protagonisti mondiali della rivendita online e frequentato tanto da aziende quanto da privati, chiede già a tutti gli iscritti di avere più di 18 anni; pubblicare un annuncio, precisa il sito, equivale infatti a stipulare un contratto.
Più sfumata la posizione di Vinted. Il servizio si rivolge ai maggiorenni, ma i suoi termini e condizioni permettono a genitori e tutori di aprire un account a nome dei figli, purché venga utilizzato sotto la loro supervisione. E la platea è enorme. La piattaforma, dove si comprano e vendono soprattutto vestiti e accessori che non si indossano più, è cresciuta rapidamente fino a raggiungere 17 milioni di utenti nel solo Regno Unito.
Le piattaforme interessate dal bando
Il bando era stato annunciato dal governo britannico a giugno e, nella forma attuale, chiude ai minori di 16 anni dieci tra le piattaforme più grandi. Nell'elenco rientra anche YouTube, mentre resterà accessibile YouTube Kids, la versione dell'app progettata per essere sicura per i bambini.
La lista completa dei servizi coinvolti non è ancora stata pubblicata, ma il governo ha indicato il criterio: il divieto colpirà le piattaforme “il cui scopo è consentire l'interazione sociale e che permettono agli utenti di pubblicare contenuti”. Restrizioni sono previste anche per i servizi che offrono dirette streaming o funzioni con cui estranei possono contattare i minori, compresi i siti di videogiochi.
Il caso Roblox e il precedente australiano
Questo non significa, per esempio, che Roblox, il sito di gaming più usato nel Regno Unito dai bambini tra gli 8 e i 12 anni, verrà vietato agli under 16. Alcune sue funzioni, a cominciare dalla chat, saranno però limitate.
Il precedente a cui Londra guarda è l'Australia, che ha introdotto un divieto analogo lo scorso anno. Lì molti ragazzi hanno trovato il modo di aggirare il blocco, e il Regno Unito ha già fatto sapere di voler adottare un approccio più severo. Proprio l'applicazione concreta del divieto è diventata, nelle ultime settimane, il cuore del dibattito.
Il ruolo di Ofcom
Il mese scorso l'Ofcom, l'autorità britannica per le comunicazioni, ha presentato le sue raccomandazioni sui metodi più efficaci per stabilire quali, tra i milioni di utenti dei social nel Paese, abbiano davvero più di 16 anni.