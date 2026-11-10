Abu Dhabi, negoziati Russia-Ucraina al secondo giorno

AGI - La buona notizia è che domani alle 9, come rivelato dalla Tass che cita una fonte anonima, ci sarà un secondo giorno nei negoziati tra Russia e Ucraina, sotto la mediazione degli Stati Uniti, ad Abu Dhabi. Era previsto ma non per forza scontato. Sui risultati del primo round, prima volta in questo formato da febbraio, nessun indizio a parte un cauto apprezzamento della discussione sia per parte di Kiev sia degli Usa.
Gli Stati Uniti hanno ribadito, in sintonia con i partner europei, la necessità di preservare "l'integrità territoriale" dell'Ucraina. Allo stesso tempo, hanno messo sul tavolo un "nuovo quadro di sicurezza" per l'Europa cui tengono molto.
Il trilaterale tra Stati Uniti, Russia e Ucraina
Per diverse ore, sotto la mediazione degli inviati di Donald Trump, suo genero Jared Kushner e l'amico Steve Witkoff, le delegazioni ucraina e russa si sono confrontate faccia a faccia nella capitale emiratina. La squadra di Kiev era guidata da Rustem Umerov, mentre quella di Mosca dallo storico nazionalista Vladimir Medinsky. Per parte Usa, oltre a Kushner e Witkoff, c'era anche il generale Alexus Grynkewich, massimo comandante degli Stati Uniti nella regione. E nelle stanze accanto c'erano anche gli europei.
L'Europa chiede un posto al tavolo
Gli alleati di Ue e Nato non partecipano direttamente a quello che, Mosca ha tenuto a ribadirlo, al momento è un formato trilaterale. Ma ambiscono a essere inclusi, come anche Kiev vuole, e su questo c'è stata un'apertura notevole di Washington.
"Riteniamo che il formato trilaterale debba, col tempo, includere i nostri partner europei al tavolo dei negoziati, poiché essi sono parte della soluzione a lungo termine a questo problema", ha dichiarato il segretario di Stato americano Marco Rubio da Parigi. "Senza l'Europa non si può chiudere un accordo", ha sottolineato da Parigi il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.
Di certo l'Italia non intende rompere i ranghi della solidarietà a Kiev, ha assicurato la premier Giorgia Meloni: nonostante "le diverse sensibilità" nella maggioranza, ha spiegato, "la nostra posizione non cambia".
Le resistenze di Mosca e il ruolo dell'Italia
La Russia ha tenacemente cercato di mantenere l'Europa ai margini delle trattative, forte anche delle divisioni interne all'Unione e, dal 2022, la maggior parte dei leader europei ha avuto contatti nulli o molto limitati con il presidente russo Vladimir Putin.
Ad Abu Dhabi c'erano rappresentanti europei, tra cui il consigliere diplomatico della premier Meloni, Fabrizio Saggio. Ma le delegazioni di Ue e Nato hanno tenuto un incontro preliminare separato con le parti statunitense e ucraina, senza la Russia.
Integrità territoriale e nuova architettura di sicurezza
Alla fine del colloquio, i partecipanti hanno ribadito che un eventuale accordo con la Russia dovrà rispettare "l'integrità territoriale" dell'Ucraina e confermato l'impegno a stabilire un'architettura di sicurezza "solida" nel continente una volta terminato il conflitto, in un comunicato irritualmente diffuso da Witkoff su X prima che da Bruxelles.
"Qualsiasi meccanismo futuro dovrà rispettare la sovranità, l'integrità territoriale e la capacità di prendere decisioni in autonomia, offrendo al contempo garanzie di sicurezza credibili per l'Ucraina", si legge nella nota.
Il progetto americano per il dopoguerra europeo
La scorsa settimana, il presidente statunitense Donald Trump ha proposto un "accordo molto importante" riguardo alla guerra, un'intesa che "coinvolgerebbe l'intera Europa", suscitando il timore che Washington possa collaborare con Mosca per definire una nuova architettura di sicurezza europea senza l'Europa.
All'avvio del trilaterale, Jared Kushner ha approfondito questo concetto. "L'auspicio odierno non è soltanto discutere le questioni bilaterali tra i Paesi e le modalità per porre fine alla guerra ma anche stabilire come instaurare relazioni di sicurezza adeguate tra Ucraina, Russia ed Europa; l'obiettivo è non solo chiudere questo conflitto, ma creare un nuovo quadro di riferimento", ha spiegato.
Le posizioni di Mosca e Kiev
La posizione russa è analoga: la risoluzione della guerra in Ucraina rappresenta "solo un elemento" di una discussione più ampia, il cui "fine ultimo" è "la creazione di un'architettura di sicurezza globale e indivisibile per l'intero continente europeo", secondo una fonte interna alla delegazione russa. Ma non solo di questo si è parlato oggi, almeno nella ricostruzione fatta dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L'incontro "è stato costruttivo e piuttosto di sostanza", ha scritto su Telegram.
Si è discusso di iniziative umanitarie e liberazione dei prigionieri, ma anche di garanzie di sicurezza per l'Ucraina e del loro funzionamento a lungo termine così che "la guerra si ripeta". E si è parlato anche "della necessità di misure di de-escalation".
I nodi ancora aperti
Per capire se e cosa uscirà di concreto bisognerà aspettare domani. E non basterà. I colloqui sono stati "molto produttivi", ha assicurato Marco Rubio, ma "rimane tuttavia ancora molto lavoro da fare". Dal suo ritorno al potere, Donald Trump sta spingendo per porre fine al conflitto, sebbene i precedenti cicli di negoziati non abbiano portato ad alcun progresso. Da febbraio, poi, il dossier Iran ha fatto passare in secondo piano queste trattative.
L'Europa e l'Ucraina temono che Washington possa esercitare pressioni su Kiev affinché accetti un accordo che si tradurrebbe, di fatto, in una capitolazione. La geografia dell'Ucraina potrebbe cambiare, ha avvertito Trump.
Il nodo territoriale e la linea del Cremlino
Quanto al vero nodo, a Mosca non basta congelare la linea del fronte. Vuole tutto il Donbass, non solo quello che occupa ora, oltre naturalmente alla Crimea. E il Cremlino ha avvertito che in caso contrario proseguirà l'offensiva. Per il momento, Vladimir Putin non si muove e ha respinto gli appelli a una tregua generale. Il suo ministro degli Esteri, Serghei Lavrov, ha ribadito il concetto:
"Tutto ciò che viene sentito da Bruxelles e dalle altre capitali dell'Ue" risponde solo alla logica di "guadagnare tempo per il regime di Kiev".
Ma con Mosca che continua a martellare le infrastrutture energetiche ucraine, sarebbe già un successo se da Abu Dhabi uscisse almeno un'intesa per tregue circoscritte, sul modello Oleshky.