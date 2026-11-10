Kit di sopravvivenza Ue: cosa tenere in casa per 72 ore

AGI - Il kit di sopravvivenza Ue arriva sul tavolo della politica italiana. Le raccomandazioni con cui Bruxelles invita i cittadini a organizzarsi per affrontare almeno 72 ore di emergenza sono state trasmesse nei giorni scorsi a Palazzo Chigi e poi girate dal ministro per gli Affari europei, Tommaso Foti, alla commissione Affari costituzionali della Camera. A ricostruire il percorso del documento è Il Messaggero.
Non si tratta di una legge e nessuno sarà obbligato a comprare qualcosa. Il testo, firmato dalla commissaria europea per l'Uguaglianza, la Preparazione e la Gestione delle crisi Hadja Lahbib, è un vademecum senza valore vincolante. Suggerisce come attrezzarsi in casa per i giorni in cui elettricità, telefoni o pagamenti elettronici potrebbero smettere di funzionare.
Kit di sopravvivenza, la strategia europea
Nella sostanza le indicazioni non sono nuove. Il riferimento resta la Strategia per l'Unione della preparazione, presentata dalla Commissione europea nel marzo 2025: trenta azioni per rendere più pronti cittadini, istituzioni e imprese e per far dialogare meglio autorità civili e militari. L'autonomia minima di tre giorni per la popolazione era già uno degli obiettivi dichiarati.
Le nuove linee guida di Bruxelles
L'ultimo tassello è stato aggiunto il 3 novembre a Bruxelles. Durante il Forum europeo della protezione civile, Hadja Lahbib ha presentato le linee guida sulla preparazione della popolazione, insieme alla proposta di dedicare ogni 23 ottobre, a partire dal 2027, una Giornata europea della preparazione. Il passaggio a Roma arriva pochi giorni dopo.
Cosa contiene il vademecum
L'elenco è familiare a chiunque abbia vissuto un'alluvione o un blackout prolungato. Si parte dall'acqua potabile, si aggiungono cibi che resistono a lungo fuori dal frigorifero e i farmaci che si assumono abitualmente. Poi c'è tutto quello che serve quando salta la corrente: batterie di ricambio, una torcia, un caricabatterie portatile per non restare con il cellulare spento.
L'importanza dei contanti e degli animali domestici
Meno scontato è il capitolo dei contanti. La Commissione consiglia di tenerne una piccola riserva in casa, con banconote di piccolo taglio e monete, perché senza carte e app di pagamento anche la spesa nel negozio sotto casa può diventare complicata. Il vademecum ricorda infine gli animali domestici: le loro esigenze vanno messe nel conto, esattamente come quelle delle persone.
Perché servono almeno 72 ore di autonomia
La soglia dei tre giorni ha una ragione pratica. Quando un'emergenza è grave, che si tratti di un'alluvione, di un evento meteorologico estremo, di una crisi sanitaria, di un conflitto o di un attacco informatico, i servizi essenziali possono fermarsi e i soccorsi possono non arrivare subito a tutti. In quella finestra iniziale, secondo Bruxelles, le famiglie dovrebbero essere in grado di cavarsela da sole. La formula scelta, "almeno 72 ore", chiarisce che si tratta di un minimo e non di un tetto.
Le minacce ibride e i cyberattacchi
Il dossier torna d'attualità mentre a Bruxelles si discute molto di minacce ibride, una categoria che tiene insieme cyberattacchi, sabotaggi e campagne di disinformazione. Il tema ha toccato da vicino anche l'Italia. Nei giorni scorsi il governo ha esaminato gli attacchi informatici che hanno colpito alcuni sistemi di refrigerazione commerciale in Europa. Al termine di una riunione a Palazzo Chigi il 3 novembre, la presidenza del Consiglio ha precisato che nel nostro Paese l'impatto è stato limitato e che non c'è una situazione di allarme, pur mantenendo alta l'attenzione.
Nessun obbligo per i cittadini
Chi teme di dover riempire la dispensa da un giorno all'altro può stare tranquillo. Le raccomandazioni europee non impongono acquisti e non creano nuovi adempimenti per i cittadini. Sono rivolte agli Stati membri, chiamati a tradurle in iniziative nazionali costruite sui rischi dei singoli territori: una zona sismica non ha le stesse priorità di un tratto di costa esposto alle mareggiate. Gli strumenti indicati sono informazione, prevenzione e pianificazione. Spetterà ora al governo e al Parlamento decidere se e come trasformare il vademecum in una campagna rivolta agli italiani.