Calendario dell'Avvento una flop, Kim kardashian rimborsa clienti
Il calendario dell'Avvento una "delusione", Kim kardashian rimborsa i clienti
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Il calendario dell'Avvento una "delusione", Kim kardashian rimborsa i clienti

Prometteva divertenti sorprese ma è stato deriso online per gli accessori paragonati a cianfrusaglie
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Image Press Agency / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Kim Kardashian
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AGI - Skims, il marchio di Kim Kardashian, ha deciso di offrire rimborsi ai clienti rimasti delusi dal suo calendario dell'avvento, contenente chincaglieria di scarso valore a fronte di un prezzo di ben 148 dollari.

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Il calendario dell'Avvento, che prometteva "dodici giorni di divertenti sorprese", è stato deriso online per la bassa qualità degli accessori contenuti, come fermagli per capelli e portachiavi, paragonati da alcuni utenti alle cianfrusaglie che si trovano sotto un divano.

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È infatti partita una tendenza sui social che ha visto molte persone pubblicare filmati in cui pulivano i loro divani e componevano il loro "calendario Skims accidentale" con gli oggetti trovati.

Un portavoce di Skims ha dichiarato a diversi media che "per alcuni, il calendario non ha soddisfatto le aspettative" e che l'azienda ha "contattato personalmente ogni cliente" per offrire un rimborso completo o un buono da utilizzare per altri prodotti. Skims, co-fondata da Kim Kardashian nel 2019, produce intimo e abbigliamento ed è stata valutata lo scorso anno 5 miliardi di dollari nel 2025.

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