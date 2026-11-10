Calendario dell'Avvento una flop, Kim kardashian rimborsa clienti

AGI - Skims, il marchio di Kim Kardashian, ha deciso di offrire rimborsi ai clienti rimasti delusi dal suo calendario dell'avvento, contenente chincaglieria di scarso valore a fronte di un prezzo di ben 148 dollari.
Il calendario dell'Avvento, che prometteva "dodici giorni di divertenti sorprese", è stato deriso online per la bassa qualità degli accessori contenuti, come fermagli per capelli e portachiavi, paragonati da alcuni utenti alle cianfrusaglie che si trovano sotto un divano.
Kim Kardashian is offering to refund everyone who bought a SKIMS advent calendar. I just can’t with Kim and Meghan Markle’s grift anymore. No one is this stupid. https://t.co/2Hm3AaJtvd— Stephanie Sidley (@StephanieSidley) November 10, 2026
È infatti partita una tendenza sui social che ha visto molte persone pubblicare filmati in cui pulivano i loro divani e componevano il loro "calendario Skims accidentale" con gli oggetti trovati.
Un portavoce di Skims ha dichiarato a diversi media che "per alcuni, il calendario non ha soddisfatto le aspettative" e che l'azienda ha "contattato personalmente ogni cliente" per offrire un rimborso completo o un buono da utilizzare per altri prodotti. Skims, co-fondata da Kim Kardashian nel 2019, produce intimo e abbigliamento ed è stata valutata lo scorso anno 5 miliardi di dollari nel 2025.