Jojo Moyes rischia il bando dall’Ue per un errore del sistema Ees

AGI - La scrittrice Jojo Moyes rischia un divieto di ingresso nell'Unione europea per due anni e una multa di 10.000 euro a causa di malfunzionamenti nei controlli digitali di sicurezza dell'Unione. È una delle numerose viaggiatrici britanniche che sostengono che i loro spostamenti nell'Ue non siano stati registrati correttamente dall'introduzione del sistema digitale europeo di ingresso e uscita (Ees).
Il sistema, entrato in funzione lo scorso anno, ha sostituito i timbri sui passaporti con la registrazione dei dati biometrici durante i controlli di frontiera nei Paesi dell'area Schengen. Tuttavia una serie di problemi ha portato alcuni cittadini britannici a vedersi negare il diritto, previsto dalle norme successive alla Brexit, di trascorrere fino a 90 giorni nell'arco di 180 giorni in Europa, perché il sistema indica erroneamente che hanno già esaurito il periodo consentito.
L'accusa a Jojo Moyes
Moyes, autrice di romanzi bestseller tra cui la trilogia "Io prima di te", è stata fermata dalle guardie di frontiera francesi al termine di una vacanza e accusata di aver superato il periodo massimo di soggiorno autorizzato. In realtà, negli ultimi sei mesi aveva trascorso soltanto 23 giorni nell'Unione europea.
La mancata registrazione dell'uscita
Ha scoperto che la sua partenza dal Portogallo, dopo un viaggio a maggio, non era stata registrata nel sistema. "Da quel momento il conteggio dei giorni era continuato", ha raccontato all'organizzazione dei consumatori Which?, citata dal Guardian. "Il responsabile dei controlli di frontiera a Marsiglia mi ha avvertita che non avrei dovuto tentare di rientrare in Europa finché la situazione non fosse stata risolta, altrimenti avrei rischiato una multa di 10.000 euro e un divieto di ingresso di due anni".
Sospensioni e casi contestati
Durante l'estate, alcuni Paesi hanno sospeso l'utilizzo dell'EES e sono tornati ai controlli manuali dei passaporti a causa di problemi tecnici e carenze di personale. In un caso riportato dal Telegraph, una turista britannica è stata fermata alla frontiera italiana ed espulsa sotto scorta della polizia dopo che un errore del sistema aveva fatto risultare che aveva superato il periodo di soggiorno consentito nell'Ue.
Le proteste del settore viaggi
L'Advantage Travel Partnership, che rappresenta le agenzie di viaggio indipendenti, ha affermato che i viaggiatori britannici vengono penalizzati a causa di un sistema caotico e il ministero degli Esteri britannico ha definito "preoccupante" la situazione. "Siamo a conoscenza di segnalazioni relative a inesattezze in alcune registrazioni Ees riguardanti cittadini britannici, comprese registrazioni incomplete e l'inserimento nel sistema di alcune persone che sono esentate", ha detto. "Stiamo sollevando questi problemi nell'ambito dei nostri rapporti con la Commissione europea".
I consigli ai viaggiatori
Il ministero ha consigliato ai viaggiatori di portare con sé documenti che dimostrino quando hanno lasciato l'Unione europea l'ultima volta e di segnalare eventuali anomalie ai funzionari di frontiera.
I tentativi di correzione
Moyes ha dichiarato che i tentativi compiuti finora per ottenere la correzione non hanno avuto successo. "Nelle ultime due settimane ho tentato ogni strada possibile", ha raccontato. "Ora mi sono rivolta a un avvocato specializzato in immigrazione, ma non tutti hanno la fortuna di potersi permettere questa soluzione. Non ho idea di quanti giorni il sistema ritenga che io abbia trascorso in Europa e non so se posso viaggiare senza rischi".