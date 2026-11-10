Israele, Eisenkot cerca la svolta sul nuovo governo

AGI - Israele cerca la svolta politica. Un "governo nazionale di emergenza il prima possibile" ma senza compromettere i principi che hanno ispirato la campagna elettorale. Nel giorno dell'insediamento del nuovo parlamento israeliano uscito dalle urne del 27 ottobre, il premier incaricato Gadi Eisenkot annuncia tempi brevi per la nascita del nuovo esecutivo.
Eisenkot: "Israele è a un punto di svolta"
Israele si trova a un punto di svolta "sul piano della sicurezza, della strategia, dell'economia e del commercio internazionale", "forse tra i giorni più difficili dalla sua fondazione", dice Eisenkot che fissa una serie di paletti rivolgendosi ai membri della sua coalizione ma soprattutto ai potenziali alleati: la visione - dice - deve essere quella di un Israele ebraico, democratico, liberale ed egualitario".
"Qualsiasi partito disposto ad accettare i principi della coalizione parteciperà al dialogo, dice ancora Eisenkot, ma il blocco non rinuncerà alla sua determinazione affinché ci sia "servizio per tutti i cittadini israeliani. Servizio militare, servizio nazionale, servizio civile. Non piegheremo quella bandiera", aggiunge il potenziale nuovo premier senza menzionare esplicitamente il partito ultraortodosso.
"Ogni strada per ampliare la coalizione"
Eisenkot ribadisce di voler esaminare ogni possibile strada per ampliare la coalizione e creare "un consenso nazionale il più ampio possibile". E resta apertissima la questione dei partiti arabi.
Secondo Ynet, il leader di Ra'am, Mansour Abbas sarebbe pronto ad accettare privatamente e in linea di principio di riconoscere Hamas come organizzazione terroristica se il blocco Eisenkot offrirà al suo partito una presenza al governo. Il riconoscimento di Hamas come gruppo terroristico è una delle condizioni che Eisenkot ha posto a qualsiasi partner.
Durante le consultazioni con il presidente Isaac Herzog la settimana scorsa, Abbas aveva rifiutato di definire Hamas un gruppo terroristico in modo diretto, accennando a rischi per la sicurezza della sua famiglia e dicendo che aveva bisogno di spazio di manovra per agire da ponte, sottolineando nel contempo che il suo partito si oppone al terrorismo e alla violenza.
La posizione di Mansour Abbas
Lo stesso Abbass ribadisce che aspirare a far parte del prossimo governo "è un nostro diritto fondamentale". "Abbiamo condannato ogni atto di terrorismo e forniremo risposte in base all'andamento dei negoziati", aggiunge.
La presidenza della Knesset al partito Yashar
Eisenkot per il momento incassa la presidenza della Knesset: Il suo partito, Yashar, ha formalmente presentato al presidente della Knesset, Amir Ohana, oltre 61 firme di deputati richiedendo una votazione per sostituirlo alla guida del Parlamento con l'ex ministro Matan Kahana. Il blocco Eisekot, sottolineano i media israeliani, intende far valere così la propria maggioranza parlamentare prima della formazione di un nuovo governo.
Ohana, esponente del Likud di Benjamin Netanyahu - aveva dichiarato che, qualora la maggioranza dei parlamentari ne avesse fatto richiesta formale, avrebbe convocato una seduta plenaria per eleggere il suo successore entro una settimana. La soglia è stata raggiunta con oltre 61 firme e nei prossimi giorni è attesa una votazione sulla nomina di Kahana.