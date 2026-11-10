Harry e Meghan al Parlamento europeo per la sicurezza online

AGI - Harry e Meghan sono arrivati al Parlamento europeo. Il duca e la duchessa di Sussex sono ospiti dell'eurodeputato del Ppe, Antonio Lopez-Isturiz White, assieme al quale inaugureranno la mostra "Lost Screen Memorial". L'esposizione rende omaggio ai minori che hanno perso la vita in seguito a danni subiti sui social media e dà voce alle loro famiglie.
Durante l'inaugurazione, Sandra Spitaels, madre di un ragazzo che si è tolto la vita dopo essere stato vittima di cyberbullismo, racconterà l'esperienza vissuta dalla sua famiglia. Sarà presente anche la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. Tra le organizzazioni della società civile invitate a condividere la propria esperienza figurano, tra le altre, la fondazione spagnola Anar, l'italiana Telefono Azzurro, la European Association for Digital Transition, la svedese World Childhood Foundation, la 5Rights Foundation e l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (Unodc).
Il discorso di Harry sulla sicurezza online
Nel corso dell'inaugurazione della mostra, Harry terrà un discorso sulla sicurezza online dei minori. Meghan, provata dall'arresto del padre, come anticipato da Sky News Uk, rinuncerà al suo intervento lasciando il podio al marito.
L'arresto di Thomas Markle Sr
Thomas Markle Sr, 82 anni, è comparso in tribunale venerdì con l'accusa di possesso di materiale pedopornografico. Markle Sr è stato fotografato ammanettato su una sedia a rotelle mentre gli agenti dell'FBI lo scortavano fuori da una casa di riposo in Florida. Secondo il procuratore statunitense Bill Essayli, gli agenti avrebbero sequestrato circa 78 oggetti, tra cui "diapositive, negativi fotografici e libri", in due depositi di Los Angeles presumibilmente affittati dal signor Markle.