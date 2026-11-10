In video la distruzione del QG della gang criminale ad Haiti

AGI - Il quartier generale ad Haiti della banda criminale 400 Mawozo, ad opera delle truppe salvadoregne, è stata annunciata con un video dal presidente di El Salvador, Nayib Bukele.
Si tratta della prima operazione delle truppe salvadoregne da quando Bukele ha inviato oltre 2.000 soldati ad Haiti alla fine del mese scorso per soccorrere quattro soldati salvadoregni dispersi dopo un attacco di una gang vicino a Port-au-Prince, in gran parte sotto il controllo di organizzazioni criminali.
Nel mirino il capo della gang
In un messaggio scritto in creolo haitiano e accompagnato da un video dell'operazione, Bukele ha dichiarato che le sue truppe hanno distrutto la casa e il "quartier generale" di Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou, identificato come il capo della banda. Le immagini mostrano almeno tre elicotteri con bandiere salvadoregne che sorvolano la zona e sparano ripetutamente contro l'abitazione, mentre diverse persone fuggono a piedi.
Nou kenbe pwomès nou… Nou detwi kay Lanmò San Jou ak katye jeneral gang 400 Mawozo a. Pifò ladan yo kouri ale san yo pa menm eseye goumen. Ala lach yo lach! https://t.co/0AVIOJRKhn— Nayib Bukele (@nayibbukele) November 10, 2026
L'attacco è stato lanciato che un utente di X ha pubblicato una fotografia della casa a due piani il 5 novembre, chiedendo a Bukele di distruggerla. "Dov'è questa casa? Dateci l'indirizzo esatto e la distruggeremo", ha risposto il presidente il giorno successivo. "Abbiamo mantenuto la nostra promessa", ha aggiunto il presidente in un post sull'attacco.
Il quotidiano filogovernativo Diario El Salvador ha aggiunto che Joseph "non era in casa al momento dell'operazione". La proprietà si trova nel comune di Croix-des-Bouquets, a est di Port-au-Prince. Bukele non ha specificato quando sia avvenuto l'attacco. Il Miami Herald ha riferito che la casa è stata distrutta domenica in un'operazione della polizia haitiana, con il sostegno di soldati salvadoregni, durante la quale sarebbero morte almeno 20 persone.
Nella sua dichiarazione, Bukele ha affermato che la maggior parte dei membri della banda è fuggita "senza nemmeno tentare di combattere". La maggior parte delle truppe inviate da El Salvador ad Haiti non fa parte della Forza di contrasto alle bande criminali (Gsf), sostenuta dalle Nazioni Unite. Amnesty International ha esortato i governi di El Salvador e Haiti a pubblicare l'accordo che autorizza il dispiegamento di personale militare salvadoregno in territorio haitiano.