COP31, emissioni CO2 calano con rinnovabili e guerra in Iran

AGI - Le emissioni globali di anidride carbonica (CO2) prodotte dai combustibili fossili diminuiranno dello 0,4% nel 2026, grazie alla crescita delle energie rinnovabili e agli effetti della guerra in Iran sui consumi energetici. È quanto emerge dal rapporto Global Carbon Budget, pubblicato in occasione della COP31, la conferenza delle Nazioni Unite sul clima in corso ad Antalya, in Turchia. Si tratterebbe della prima diminuzione annuale dal 2020, quando la pandemia di Covid aveva paralizzato l'economia mondiale, dopo un decennio in cui le emissioni erano aumentate in media dello 0,9% all'anno, raggiungendo un livello record nel 2025.
Secondo gli oltre 140 scienziati che hanno contribuito allo studio, nel 2026 le emissioni derivanti dall'utilizzo di petrolio, gas e carbone raggiungeranno comunque i 38,2 miliardi di tonnellate di CO2. A determinare la flessione è stata in parte la crisi energetica provocata dalla guerra in Iran e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, che ha fatto impennare i prezzi del greggio e ridotto i consumi di petrolio. Le emissioni legate al petrolio dovrebbero diminuire dell'1,9%, quelle del gas dello 0,3%, mentre il carbone registrerà un aumento dello 0,6%.
That is a wrap on Day 1! #COP31Türkiye #COP31Antalya https://t.co/OEuK3xuIJq— COP31 Türkiye (@turkiyecop31) November 9, 2026
Cop31, il contributo delle tecnologie pulite
A contribuire al calo è anche la diffusione delle tecnologie pulite, con circa due terzi dell'incremento della domanda energetica mondiale soddisfatti dall'espansione del solare e dell'eolico e dalla diffusione dei veicoli elettrici. "Una diminuzione delle emissioni di CO2 da combustibili fossili è incoraggiante, ma una riduzione determinata in parte da crisi geopolitiche non è una soluzione climatica sostenibile", ha avvertito Pierre Friedlingstein, direttore del Global Carbon Budget Office dell'Università britannica di Exeter. "La risposta a lungo termine resta la rapida diffusione delle tecnologie energetiche pulite", ha aggiunto.
Gli esperti temono infatti che, una volta superata la crisi energetica, le emissioni possano tornare a crescere, come già accaduto dopo la pandemia e la crisi finanziaria globale. Secondo Corinne Le Quéré, docente di climatologia all'Università dell'East Anglia, un rimbalzo è probabile "quando le tensioni sul petrolio si saranno attenuate". La ricercatrice ha tuttavia sottolineato che "le tecnologie pulite stanno facendo davvero la differenza nella riduzione delle emissioni globali" e che un'ulteriore accelerazione potrebbe invertire stabilmente la tendenza nel giro di pochi anni.
Il peso dell'uso del suolo
Il quadro cambia però se si considerano anche le emissioni derivanti dai cambiamenti nell'uso del suolo, come la deforestazione. In questo caso, le emissioni complessive di CO2 sono destinate ad aumentare da 42,8 miliardi di tonnellate nel 2025 a 43,3 miliardi nel 2026. A pesare sono soprattutto gli incendi delle torbiere e il degrado forestale nel Sud-est asiatico, favoriti dalle condizioni di siccità associate al fenomeno climatico El Niño, particolarmente intenso quest'anno. La riforestazione e il recupero delle aree boschive contribuiscono ad assorbire quantità significative di carbonio, ma questi progressi continuano a essere più che compensati dalla distruzione delle foreste.
Il ruolo della Cina sul clima
A livello geografico, la Cina, responsabile del 32% delle emissioni globali da combustibili fossili, dovrebbe registrare una riduzione dello 0,9% nel 2026, grazie soprattutto alla forte espansione delle energie rinnovabili. Il Paese concentra circa la metà delle emissioni evitate a livello mondiale attraverso le tecnologie pulite e i veicoli elettrici, anche se quelle legate al carbone continuano ad aumentare dello 0,3%. In controtendenza l'India, dove è previsto un incremento del 4,4%, superiore alla media annua del 3,5% dell'ultimo decennio. Le emissioni dovrebbero invece diminuire nell'Unione europea (-1,5%), negli Stati Uniti (-1,3%) e in Giappone (-1%).
Nonostante il rallentamento, il tempo a disposizione per contenere il riscaldamento globale continua a ridursi. Secondo il Global Carbon Budget, il margine residuo di CO2 che può essere immesso nell'atmosfera prima di superare la soglia di 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali è di circa 150 miliardi di tonnellate, equivalenti a meno di quattro anni di emissioni ai ritmi attuali. Gli scienziati sottolineano quindi la necessità di accelerare la riduzione dei gas serra e potenziare i sistemi di rimozione della CO2, per limitare la durata dell'eventuale superamento della soglia e riportare le temperature il più rapidamente possibile al di sotto di quel livello.