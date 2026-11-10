Cina, assalta ufficio pubblico con scavatrice dopo controversia

AGI - Un quarantasettenne ha attaccato con una scavatrice l'edificio che ospita un centro amministrativo di Nuova Fengdong, nella provincia cinese dello Shaanxi, esasperato da un contenzioso legato a indennizzi arretrati. Lo riporta lo Straits Times di Singapore.
Il video diventa virale sui social
Il video in cui si vede il mezzo pesante accanirsi con la benna sull'entrata e la facciata dell'edificio, distruggendone parte, ha avuto un'enorme diffusione sui social. L'uomo ha potuto agire indisturbato per oltre un'ora perché il personale di sicurezza dell'ufficio non aveva i mezzi per fermarlo e si è limitato a evacuare l'edificio. Il successivo intervento della polizia ha portato all'arresto del quarantasettenne che, secondo i media asiatici, si era visto espropriare e demolire la fattoria per lasciar spazio a un progetto edile ma non aveva ricevuto il risarcimento previsto.
La protesta dopo una lunga battaglia legale
Dopo una lunga quanto inutile battaglia legale che lo aveva visto rivolgersi persino al governo di Pechino, l'uomo ha quindi deciso di esprimere il proprio malcontento nel modo più plateale possibile. Nessuno è rimasto ferito durante il curioso blitz.