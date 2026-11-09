Usa, impeachment contro Pete Hegseth: Trump 'Sarò con lui'

AGI - Il deputato repubblicano Thomas Massie del Kentucky ha presentato alla Camera dei Rappresentanti gli articoli di impeachment contro il Segretario alla Difesa Pete Hegseth. La votazione dovrà tenersi entro mercoledì. Lo riportano i media Usa.
Trump difende Hegseth: "Sarò al suo fianco"
Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto che sosterrà Pete Hegseth, il capo del Pentagono per il quale un deputato repubblicano, Thomas Massie, ha presentato alla Camera gli articoli per la messa in stato d'accusa. "Sarò al suo fianco. Ha vinto due guerre. Massie è un perdente. Giusto come lo sei tu alla Cnn", ha detto rispondendo alla corrispondente della Cnn Kaitlan Collins.
Hegseth: "Non siamo preoccupati"
Nessuna preoccupazione sulla procedura di impeachment, i disaccordi al Congresso sulle decisioni politiche del Pentagono sono "disaccordi sul successo" e coloro che criticano le operazioni militari sotto la sua supervisione "criticano l'esercito". Lo dice il segretario alla Difesa Usa, Pete Hegseth.
"Non potrei essere più orgoglioso di ciò che ha fatto il nostro presidente, delle decisioni che ha preso, delle sue scelte coraggiose, dell'audacia della nostra leadership militare, dell'abilità e del coraggio delle truppe sul campo", ha detto il capo del Pentagono.
Le operazioni militari e le critiche al Pentagono
"Quindi, se volete criticare ciò che abbiamo fatto in Epic Fury, o Rough Rider, o nell'arresto di Nicolás Maduro, state criticando le truppe e ciò che hanno realizzato", ha affermato.
Interrogato sulla possibilità di ottenere un sostegno sufficiente dai repubblicani per respingere un tentativo di impeachment, Hegseth ha risposto: "Non siamo preoccupati per questo". Secondo la CNN, molti repubblicani si aspettano che la procedura di impeachment, guidata dal deputato repubblicano Thomas Massie, venga approvata. La Camera potrebbe votare sulla procedura già questa settimana.
Hegseth difende le decisioni di Trump
Hegseth si è rifiutato di commentare il post sui social media del vicepresidente JD Vance, in cui quest'ultimo attribuiva la pesante sconfitta dei repubblicani alle elezioni di metà mandato alla guerra con l'Iran, affermando di essere d'accordo con il presidente Donald Trump sul fatto che rifarebbe la guerra.
"Non ho intenzione di intromettermi in una caccia al colpevole", ha detto. "In definitiva, quando il presidente dice che lo rifarebbe, sono d'accordo", ha detto Hegseth ai giornalisti a Newport, Rhode Island, aggiungendo: "Non deve essere necessariamente una scelta popolare, ma può essere necessaria".