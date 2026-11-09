Ungheria, arrestato fratello di Orban per traffico esseri umani
Ungheria, il fratello dell'ex premier Orban è stato arrestato per traffico di esseri umani 
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Ungheria, il fratello dell'ex premier Orban è stato arrestato per traffico di esseri umani

La polizia ungherese ha reso noto che "diverse persone" sono state fermate a Budapest. Nell'ambito dell'inchiesta sono scattate anche diverse perquisizioni
Stazione di polizia a Budapest
AFP - Stazione di polizia a Budapest
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AGI - In Ungheria, Aron Orban, fratello dell'ex primo ministro Viktor Orban, è stato arrestato "con l'accusa di traffico di esseri umani". Lo ha scritto su Facebook l'attuale capo del governo di Budapest, Peter Magyar, condividendo su Facebook l'articolo che ha diffuso la notizia, tratto da Kontroll, una testata appartenente al fratello dello stesso Magyar.

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In Ungheria è stato arrestato il fratello dell'ex premier Orban

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La polizia ungherese aveva precedentemente comunicato che "diverse persone sono state arrestate" a Budapest e in due città della vicina regione di Pest, nel corso di un'operazione condotta nell'ambito di due inchieste penali in corso.

"Sono in corso perquisizioni nelle abitazioni delle persone coinvolte", si legge nel comunicato della polizia, che promette ulteriori dettagli nel pomeriggio sulle accuse a carico degli arrestati.

Lotta alla corruzione

Il conservatore europeista Peter Magyar ha vinto le elezioni lo scorso maggio con la promessa di smantellare il sistema di potere creato dal predecessore filorusso e di combattere la corruzione che ha afflitto il Paese durante i suoi anni al potere. Al momento sono già in carcere tre ex ministri, tra cui Gyorgy Matolcsy, ex braccio destro di Orban, per 12 anni alla guida della banca centrale.

Il post di Magyar sui social

Secondo notizie di stampa, il fratello di Viktor Orbán, Áron Orbán, è stato preso in custodia con l'accusa di traffico di esseri umani", ha scritto Magyar su Facebook. La polizia ha reso noto che "diverse persone sono state prese in custodia" a Budapest e in due località della circostante contea di Pest, nell'ambito di un'operazione collegata a due procedimenti penali in corso. "Prevediamo di fornire ulteriori aggiornamenti questo pomeriggio in merito ai dettagli dei reati e alle misure investigative adottate oggi", aggiunge il comunicato della polizia.

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