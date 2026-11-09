Ungheria, arrestato fratello di Orban per traffico esseri umani

AGI - In Ungheria, Aron Orban, fratello dell'ex primo ministro Viktor Orban, è stato arrestato "con l'accusa di traffico di esseri umani". Lo ha scritto su Facebook l'attuale capo del governo di Budapest, Peter Magyar, condividendo su Facebook l'articolo che ha diffuso la notizia, tratto da Kontroll, una testata appartenente al fratello dello stesso Magyar.
In Ungheria è stato arrestato il fratello dell'ex premier Orban
La polizia ungherese aveva precedentemente comunicato che "diverse persone sono state arrestate" a Budapest e in due città della vicina regione di Pest, nel corso di un'operazione condotta nell'ambito di due inchieste penali in corso.
"Sono in corso perquisizioni nelle abitazioni delle persone coinvolte", si legge nel comunicato della polizia, che promette ulteriori dettagli nel pomeriggio sulle accuse a carico degli arrestati.
Lotta alla corruzione
Il conservatore europeista Peter Magyar ha vinto le elezioni lo scorso maggio con la promessa di smantellare il sistema di potere creato dal predecessore filorusso e di combattere la corruzione che ha afflitto il Paese durante i suoi anni al potere. Al momento sono già in carcere tre ex ministri, tra cui Gyorgy Matolcsy, ex braccio destro di Orban, per 12 anni alla guida della banca centrale.
According to press reports, @PM_ViktorOrban's brother, Áron Orbán, has been taken into custody on suspicion of human smuggling. The National Asset Recovery and Protection Office and the National Bureau of Investigation are continuing their investigation.— Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) November 9, 2026
Il post di Magyar sui social
Secondo notizie di stampa, il fratello di Viktor Orbán, Áron Orbán, è stato preso in custodia con l'accusa di traffico di esseri umani", ha scritto Magyar su Facebook. La polizia ha reso noto che "diverse persone sono state prese in custodia" a Budapest e in due località della circostante contea di Pest, nell'ambito di un'operazione collegata a due procedimenti penali in corso. "Prevediamo di fornire ulteriori aggiornamenti questo pomeriggio in merito ai dettagli dei reati e alle misure investigative adottate oggi", aggiunge il comunicato della polizia.