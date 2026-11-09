Tajani: firmato il 13° pacchetto di aiuti militari per Kiev
Tajani annuncia il 13° pacchetto di aiuti militari all'Ucraina: "Non possiamo abbandonare Kiev"
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Tajani annuncia il 13° pacchetto di aiuti militari all'Ucraina: "Non possiamo abbandonare Kiev"

Il ministro degli Esteri annuncia la firma del nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina, che sarà presentato al Copasir
Il ministro e vicepremier Antonio Tajani
Afp - Il ministro e vicepremier Antonio Tajani
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AGI - "Con i ministri Giorgetti e Crosetto ho firmato la decisione di fornire il tredicesimo pacchetto di strumenti militari a Kiev. Il provvedimento verrà presentato al Copasir". Lo afferma a 'Cinque minuti' il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

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Tajani: "Non possiamo abbandonare l'Ucraina"

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Tajani rende noto che il 13° pacchetto di aiuti a Kiev arriverà al Copasir "nelle prossime ore". "Dobbiamo continuare a sostenere l'Ucraina - dice Tajani - non possiamo abbandonarla. L'Ucraina, difendendo se stessa, difende la Ue. Abbiamo interessi in comune. Il nostro obiettivo è comunque quello di raggiungere la pace e l'Italia non è in guerra con la Russia. La Russia ha avuto centinaia di migliaia di morti senza ottenere alcun risultato. La Russia è impegnata in un territorio ostile e non riesce a vincere una guerra che sembrava facile. La Russia deve arrivare a più miti consigli e Putin deve trovare una soluzione con Zelensky".

Colloqui di Abu Dhabi, Tajani auspica passi avanti verso la pace

Sui prossimi colloqui ad Abu Dhabi Tajani vuole essere "più ottimista" di Kaja Kallas. "Speriamo ci siano passi in avanti e noi lavoriamo per la pace sia in Ucraina sia in Medio oriente".

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