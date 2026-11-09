Trump: 'Espulsioni troppo dure. Mi hanno danneggiato'

AGI - Il presidente americano Donald Trump ha ammesso che la sua politica di espulsioni su vasta scala è stata "troppo dura" e che alla fine lo ha "danneggiato" alle elezioni di metà mandato. "E' stata troppo dura. Penso che sia stata davvero troppo dura, sì", ha detto Trump in un'intervista a "60 Minutes" della Cbs. "In definitiva, mi ha ferito".
L'intervista è stata registrata venerdì, poche ore prima dell'annuncio che Stephen Miller, collaboratore di lunga data di Trump e sostenitore della linea dura sull'immigrazione, sostituirà Susie Wiles come capo di gabinetto della Casa Bianca. Secondo Trump "gran parte" del Paese ritiene che gli immigrati arrivati forse illegalmente, ma che lavorano negli Stati Uniti da anni, debbano poter restare. Il presidente ha lasciato intendere che potrebbe esserci un accordo con i democratici sull'immigrazione.
"Quando entri in un hotel e c'è una donna che ci ha lavorato come cameriera, addetta alle pulizie, in tanti altri ruoli, svolgendo ottimi lavori, e all'improvviso viene portata fuori dal Paese, è dura", ha detto. "Ma c'è un gruppo di persone che direi essere piuttosto di estrema destra che vorrebbe che tutti venissero espulsi". Alla domanda se nella sua amministrazione ci sia chi la pensa così, Trump ha risposto: "Ci sono molte persone che la pensano così". "Poi ci sono anche persone che hanno un'opinione più moderata al riguardo. In altre parole, cacciamo via gli assassini, cacciamo via tutti i criminali, cacciamo via gli spacciatori, ma lasciamo che le persone che sono qui, e in alcuni casi qui da 10 o 15 anni, trovino un accordo per loro", ha aggiunto.
"Non cerco un'escalation", la guerra in Iran "non è piaciuta"
Trump "non cerca un'escalation" del conflitto con l'Iran, dopo le elezioni di metà mandato in cui il suo partito ha perso la maggioranza al Congresso anche perchè agli elettori "non è piaciuta la guerra". "Non sto cercando di farlo. Non credo che ci sia alcuna ragione", ha spiegato al giornalista Ross Douthat. Gli elettori, ha riconosciuto, "non hanno gradito la guerra" e "non hanno gradito il fatto che la benzina sia aumentata". Trump ha segnalato anche "un grande malcontento, incredibilmente, verso Israele", che ha lanciato l'offensiva contro l'Iran insieme agli Stati Uniti. Il presidente ha ribadito di "non essere in disaccordo" con il vicepresidente JD Vance, secondo cui "la ragione" della sconfitta repubblicana "è la guerra". Se dovesse, pero', Trump "lo rifarebbe", per impedire all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare.
"La mia risposta è un sì enfatico, perchè non puoi permettere che l'Iran abbia un'arma nucleare. Penso che, storicamente, questa sarà un'ottima decisione. E' una buona decisione per oggi e per domani? Probabilmente no", ha detto. Poco prima della messa in onda dell'intervista, il segretario di Stato Marco Rubio ha detto che i negoziati con l'Iran per porre fine alla guerra "non sono stati produttivi", perchè Teheran avanza richieste "inaccettabili". Ieri, in una telefonata alla Cnn, Trump aveva definito "molto improbabile" una ripresa degli attacchi su larga scala contro l'Iran, a patto che ci siano progressi nei negoziati sul programma nucleare e sulla riapertura dello Stretto di Hormuz.
Il MAGA esisterà anche senza Trump
Il movimento "Make America Great Again" potrà continuare a esistere anche senza Donald Trump. Ne è convinto lo stesso presidente americano, che ha riflettuto sulla fase finale del suo mandato dopo la pesante sconfitta dei repubblicani alle elezioni di metà mandato. "Penso di sì, perchè Maga è fondamentalmente buon senso", ha detto Trump al giornalista Ross Douthat. "Maga sono confini sicuri, un buon esercito. Abbiamo creato ricchezza a un livello mai visto prima nel nostro Paese", ha aggiunto.
Hegseth e Kennedy jr "persone per bene"
Trump è tornato a difendere il segretario alla Difesa, Pete Hegseth, e il segretario alla Salute, Robert F. Kennedy Jr., definendoli "persone perbene". Alcuni democratici minacciano di metterli sotto accusa, e questa settimana la Camera voterà sull'impeachment di Hegseth. Parlando con i giornalisti a West Palm Beach, in Florida, Trump ha definito Kennedy "una persona molto popolare" e ha difeso la gestione della guerra con l'Iran da parte di Hegseth. "Quindi, quando si parla di Pete Hegseth, intendo dire che è colpevole di due cose: aver vinto due guerre", ha detto, riferendosi all'Iran e all'operazione militare in Venezuela per catturare Nicolàs Maduro. Il presidente ha poi esortato i democratici a occuparsi d'altro: "Devono tornare a occuparsi del Paese".
Trump: "La sconfitta dovuta anche alla cattiva comunicazione"
Il presidente americano ha attribuito in parte la sconfitta dei repubblicani alle elezioni di metà mandato a una "cattiva comunicazione". Trump ha definito "fenomenali" i consensi sulla guerra all'Iran, nonostante diversi sondaggi indichino il contrario. Secondo il presidente, la forte disapprovazione degli americani per la sua gestione dell'economia non dipende dalla guerra, ma proprio da problemi di comunicazione.
"Penso che la comunicazione sia stata inadeguata, forse da parte mia, ma ne parlavo continuamente", ha detto. "Quindi, non so quanto posso ancora parlarne". Alla domanda su cosa intendesse, Trump ha risposto: "Non siamo riusciti a far passare il messaggio", pur avendo ricordato nella stessa intervista di aver partecipato a decine di comizi prima del voto. Il presidente se l'è presa anche con la stampa, che a suo dire non "riporta le notizie positive per i repubblicani".
"L'Ucraina assumerà una forma diversa"
"L'Ucraina finirà per assumere una forma un po' diversa", ha detto Trump nell'intervista, pochi giorni prima dei negoziati tra Russia e Ucraina con la mediazione degli Stati Uniti, in programma ad Abu Dhabi. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha più volte ricordato che l'integrità territoriale del Paese è tutelata dalla Costituzione, che rende illegale qualsiasi cessione formale di territorio.