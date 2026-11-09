Russia, chiude l'ultima fortezza del giornalismo indipendente

AGI - Addio in Russia all'ultima fortezza del giornalismo indipendente costretta a cedere al pressing del Cremlino. Il più celebre quotidiano indipendente russo, Novaya Gazeta, ha tenuto la sua ultima riunione di redazione e ha svuotato i propri uffici a Mosca, dopo aver annunciato il mese scorso la chiusura a causa delle pressioni crescenti da parte delle autorità.
In Russia chiude l'ultimo baluardo del giornalismo indipendente
Novaya Gazeta è stato negli ultimi quattro anni uno dei pochi organi di stampa a criticare apertamente le autorità e la guerra in Ucraina, in un contesto caratterizzato da una forte repressione della libertà di espressione e da una campagna contro il dissenso. La testata è stata bollata come "agente straniero" - un’etichetta associata al tradimento in epoca sovietica – e i suoi giornalisti hanno subito detenzioni e interrogatori.
L'ultima riunione di redazione
Novaya Gazeta ha tenuto la sua ultima riunione di redazione oggi in vicolo Potapovsky, a Mosca, dopo 29 anni di inchieste e cronache sul campo. Alla riunione era presente anche l'ex direttore, Dmitri Muratov, premio Nobel per la Pace nel 2021. Le immagini diffuse sui social mostrano il direttore, Serghei Sokolov, che rimuove le fotografie dei reporter della testata uccisi per il loro lavoro.
La fotografia di Anna Politkovskaya
Tra queste, una foto di Anna Politkovskaya, che per anni ha indagato sugli abusi commessi dall'esercito russo durante le guerre in Cecenia ed è stata tra le prime a criticare l'autoritarismo del presidente Vladimir Putin. In un video molto intenso, il mese scorso, Sokolov ha dichiarato che il giornale è stato "ucciso" e che la chiusura è avvenuta perché "le autorità russe – i servizi segreti – hanno costretto la redazione a cessare le proprie attività".
Le organizzazioni per i diritti umani criticano il Cremlino
Organizzazioni per i diritti umani, tra cui Reporters Sans Frontieres e Amnesty International, hanno condannato la decisione. La chiusura del quotidiano rappresenta "un ulteriore colpo devastante per i media indipendenti rimasti nella Federazione russa", ha affermato in una nota, lo scorso ottobre, l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk.
La versione di Mosca
Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha invece minimizzato parlando di "un normale ciclo di cambiamento". "Sarebbe errato affermare che l'era dei media indipendenti russi stia giungendo al termine. Il panorama mediatico russo è estremamente variegato e si sviluppa in un contesto di forte competitività", ha dichiarato Peskov ai giornalisti.
La stretta sui media
Mosca ha introdotto una censura senza precedenti all'indomani dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina, costringendo la maggior parte dei media indipendenti all'esilio. Il Regno Unito e la Finlandia, in una dichiarazione congiunta in qualità di co-presidenti della Coalizione per la libertà dei media (Media Freedom Coalition), hanno affermato che la sorte di Novaya Gazeta rappresenta "un chiaro monito della pressione costante a cui è sottoposto il giornalismo indipendente in Russia".
Fondata nel 1993, dopo il crollo dell'Unione Sovietica, la Novaya Gazeta è nota anche per il suo lavoro di denuncia e documentazione delle violazioni dei diritti umani. La squadra di Novaya Gazeta ha lasciato l'ormai ex redazione tra gli applausi e le urla di lettori e colleghi che gridavano "Grazie!". All'uscita, Sokolov ha assicurato che questo "non è un addio". "Novaya Gazeta tornerà da voi, dai nostri lettori e dai colleghi" ha promesso il direttore.