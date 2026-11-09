Carte Pokemon, lascia figlia di 6 anni sola in fila: arrestato

AGI - Pokemon, che follia. Una bambina di sei anni addormentata da sola, con un cuscino e una coperta, in mezzo alla fila che si era formata nella notte davanti a un negozio Target di Charleston, in South Carolina. Il padre era tornato a casa. Voleva conservare il suo posto in coda per le nuove carte Pokémon e a tenerglielo, secondo la polizia, era rimasta lei.
J.M., 35 anni, residente a Johns Island, è stato arrestato nelle prime ore di venerdì 6 novembre con l'accusa di condotta illecita nei confronti di un minore. La bambina sta bene ed è stata affidata ai servizi sociali dello Stato.
Pokemon, la fila notturna davanti al negozio
Davanti al negozio del quartiere di West Ashley si erano radunati in tanti per passare la notte in fila. Venerdì, infatti, arrivava sugli scaffali Mega Evolution – Delta Reign, l'ultima espansione del gioco di carte collezionabili Pokémon, uscita lo stesso giorno in tutto il mondo e in Italia con il titolo Dominio Delta. Il set ha come protagonista Mega Rayquaza ex e le bustine partivano da 5 dollari.
La ricostruzione dei fatti
Per i Pokemon, Dooley era in coda con la figlia. Secondo quanto raccontato dai testimoni agli agenti, poco dopo l'una di notte l'uomo ha dato alla bambina un cuscino e una coperta e se n'è andato, lasciandola addormentata tra gli altri clienti. Passata circa un'ora senza vederlo tornare, alcuni dei presenti hanno chiamato la polizia. Gli agenti sono arrivati intorno alle 2.30 per la segnalazione di una minore senza sorveglianza e hanno ricostruito che la piccola era lì con il padre. Quando Dooley è ricomparso davanti al negozio, sono stati gli stessi testimoni a indicarlo agli agenti, che lo hanno arrestato.
L'ammissione del padre
Interrogato dagli investigatori, secondo il comunicato della polizia di Charleston avrebbe ammesso di essere rientrato a casa lasciando la figlia da sola, per mantenere il posto in fila ed evitare di perdere l'occasione di comprare le carte. Dal comunicato non emerge se fossero destinate a lui o alla bambina.
L'affidamento ai servizi sociali
La piccola non ha riportato conseguenze ed è stata posta in custodia protettiva d'urgenza presso il Dipartimento dei servizi sociali della South Carolina. Dooley deve rispondere di unlawful conduct toward a child, la condotta illecita nei confronti di un minore prevista dalla sezione 63-5-70 del codice statale: un reato grave, classificato come felony, che può costare fino a dieci anni di carcere. Un portavoce della polizia ha riferito ad ABC News che l'uomo è stato poi rilasciato. Target, contattata dalla stessa emittente, ha spiegato che al momento dei fatti il negozio era chiuso e che l'azienda collaborerà con le forze dell'ordine.
I precedenti legati alle carte collezionabili
Negli Stati Uniti le notti in fila per le uscite più attese del gioco di carte Pokémon non sono una novità. Già nel 2021, con il collezionismo esploso durante la pandemia, c'era chi si accampava davanti ai Target prima dell'apertura. Quell'anno la catena arrivò a sospendere la vendita in negozio delle carte collezionabili, Pokémon comprese, dopo che in Wisconsin tre o quattro uomini avevano aggredito un cliente all'uscita di un punto vendita e la vittima aveva estratto una pistola. Nessuno sparò, ma dal 14 maggio le carte si poterono comprare solo online. A Charleston non c'è stata nessuna rissa. C'era invece una bambina di sei anni addormentata in fila davanti a un negozio chiuso, nel cuore della notte, mentre il padre era a casa.