I guai di Huang con una spia non fermano corsa di Nvidia

AGI - Il consiglio di amministrazione del colosso dei chip Nvidia ha annunciato l'apertura di un'indagine sull'amministratore delegato e co-fondatore Jensen Huang, dopo che questi ha ammesso una relazione con una donna che, secondo le autorità statunitensi, lavorava per l'intelligence cinese. Alla fine di ottobre, il New York Times ha rivelato Alice Huang - una dirigente cinese legata a Megaspeed, una società di data center con sede a Singapore - avrebbe trasmesso informazioni a Pechino.
La dirigente, il cui vero nome è Huang Le e che non ha alcun legame di parentela con il sessantatreenne ceo di Nvidia, nato a Taiwan, aveva instaurato con lui un rapporto stretto. Così stretto che in un messaggio rivolto ai dipendenti dell'azienda e diffuso ieri, il ceo ha ammesso la relazione, porgendo le proprie scuse alla famiglia e al personale della società. "Sono stato infedele verso mia moglie", ha dichiarato "Le mie azioni hanno ferito lei e i nostri figli. Non ci sono scuse per ciò che ho fatto. Me ne rammarico profondamente".
Jensen Huang è una figura di spicco nella rivoluzione dell'intelligenza artificiale e un fidato consigliere informale del presidente statunitense Donald Trump che si è più volte espresso contro una regolamentazione del settore, per evitare che la Cina possa ottenere un vantaggio nella corsa all'intelligenza artificiale, e che la notte scorsa si è affrettato a difendere l'alleato chiedendo che rimanga al vertice dell'azienda e annunciando di volerlo portare con sé in Cina in occasione del vertice Asia-Pacifico.
I sospetti di spionaggio e il rapporto con Trump
Secondo il Times, il legame tra Alice Huang e il vertice di Nvidia potrebbe essere servito a trasmettere a Pechino elementi sulle posizioni di Trump sull'intelligenza artificiale, un tema che sarà affrontato durante i colloqui il presidente statunitense e Xi Jinping, in programma nel corso di un vertice di Shenzhen, capitale tecnologica cinese.
In un comunicato, Nvidia ha reso noto che, nonostante l'apertura di un'indagine indipendente sul sospetto di "un'operazione di intelligence straniera" ai danni di Huang e "il Consiglio di amministrazione non abbia motivo di ritenere che la sicurezza nazionale o i segreti dell'azienda siano stati compromessi" saranno esaminate "tutte le informazioni disponibili". Il governo cinese ha liquidato l'articolo del Times definendolo "speculazione priva di fondamento".
La Cina è impegnata in una corsa per la supremazia tecnologica con gli Stati Uniti, che limitano l'esportazione verso il Paese asiatico dei chip più avanzati. Nvidia, leader globale nella produzione di chip utilizzati per l'addestramento e l'esecuzione di modelli di intelligenza artificiale, è una delle aziende di maggior valore al mondo. Secondo il Times, che cita fonti anonime, Megaspeed è finita sotto la lente d'ingrandimento per aver potenzialmente favorito l'invio di chip AI di Nvidia in Cina.
Circa un anno fa, Trump era stato informato dagli 007 della relazione tra Huang e l'imprenditrice, ma aveva scelto di non intraprendere alcuna azione. Oltre a essere un duro colpo all'immagine di Jensen Huang, la vicenda darà quasi certamente il via a diverse inchieste parlamentari e creerà incertezza sul titolo azionario. Secondo gli analisti, nel breve periodo Huang dovrebbe mantenere il suo incarico, ma non si può escludere una sua rimozione dalla carica a seconda dell'esito dell'indagine del Consiglio di amministrazione. La questione porterà inoltre a un maggiore controllo sulla vendita di chip alla Cina, un tema che rimane un punto cruciale del dibattito politico a Washington. Lo scandalo non ferma comunque la corsa dell'azienda, che ha firmato proprio oggi accordi di cooperazione con società sudcoreane dei settori delle telecomunicazioni, dei semiconduttori e della mobilità.
Gli accordi di Nvidia in Corea del Sud
Nvidia ha sottoscritto un memorandum d'intesa con SK Telecom (SKT), il principale operatore di telefonia mobile del Paese asiatico, e Rebellions, una società specializzata nella progettazione di semiconduttori per l'intelligenza artificiale, che prevede lo sviluppo di sistemi che combinano chip per l'intelligenza artificiale di Nvidia e Rebellions attraverso la tecnologia NVLink Fusion dell'azienda statunitense, destinati all'utilizzo nei centri dati di SKT. Nvidia e Kakao Mobility hanno annunciato un altro memorandum per sviluppare sistemi di guida autonoma di livello 4, che consentano ai veicoli di circolare senza intervento umano in determinate condizioni e che saranno applicati inizialmente ai veicoli della casa sudcoreana Kia. Gli accordi sono stati annunciati a margine del 'Nvidia AI Day', che riunisce a Seul circa 2.000 sviluppatori, ricercatori e rappresentanti di aziende del settore tecnologico.
Annullato il viaggio della figlia di Huang
All'evento avrebbe dovuto partecipare Madison Huang, figlia dell'amministratore delegato di Nvidia e dirigente della società, ma il viaggio è stato annullato sabato "per motivi familiari", come riportano fonti anonime citate dall'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap. Il viceministro sudcoreano della Scienza, Ryu Je-myung, ha assicurato questa mattina, davanti a una commissione parlamentare, di non prevedere interruzioni nella fornitura dei chip Nvidia acquistati dal Paese e che le 10.000 Gpu acquistate con fondi del 2025 sono già operative, mentre quelle relative all'anno in corso vengono ricevute secondo i programmi. Gli accordi annunciati lunedì arrivano meno di una settimana dopo l'investimento di un miliardo di dollari effettuato da Nvidia nell'azienda tecnologica sudcoreana Naver, di cui è diventata il terzo maggiore azionista, nell'ambito di un'alleanza strategica per sviluppare grandi centri dati destinati all'intelligenza artificiale.