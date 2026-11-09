Hackerati dati ufficio statistica, 400mila russi morti in Ucraina

AGI - La Russia ha registrato la morte di circa 400mila suoi cittadini impegnati nei combattimenti in Ucraina dall'inizio dell'invasione su vasta scala, quasi cinque anni fa. Lo riferisce Bloomberg, citando dati riservati dell'agenzia statistica russa Rosstat.
Gli hacker che hanno compito l'incursione
Le informazioni provengono da oltre 11 milioni di certificati di morte, corredati da dettagli quali residenza, età e luogo del decesso. I dati sono stati ottenuti dal gruppo bielorusso vicino all'opposizione Cyber Partisans e dal gruppo di hacker ucraino Silent Crow, che li hanno successivamente condivisi con Bloomberg News e un ristretto numero di altre testate.
Von der Leyen: "L'Ue presente ai colloqui ad Abu Dhabi
Anche l'Unione Europea sarà presente ai colloqui di Abu Dhabi dove i negoziatori russi, ucraini e statunitensi sono attesi per cercare di porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen riferendo di una telefonata avuta con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha scritto su X: "Abbiamo discusso degli sforzi in corso per la pace e dei colloqui ad Abu Dhabi questa settimana, dove l'Ue sarà presente accanto ai nostri partner".
Il Cremlino, ad Abu Dhabi colloqui trilaterali
La presenza dell'Unione europea ad Abu Dhabi non cambia il formato dei colloqui: saranno solo a tre fra Russia, Ucraina e gli Stati Uniti come mediatori. A chiarirlo è stato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov. "A quanto pare gli europei stanno creando meccanismi di coordinamento con ucraini e americani, ma i colloqui saranno trilaterali", ha assicurato.