Pasdaran iraniani accusati di cyberattacco ai supermercati

AGI - La mano dei Pasdaran iraniani dietro l’attacco informatico ai supermercati. Ne è convinta la procuratrice di Parigi, Laure Beccuau, che ha chiesto una serie di mandati di arresto internazionali nei confronti di diversi individui iraniani in relazione all’indagine sul cyberattacco ai frigoriferi dei supermercati a marchio Danfoss e Dixell che ha colpito oltre 700 punti vendita nelle notti tra l’11 e il 12 ottobre e tra il 12 e il 13 ottobre.
L’indagine sull’unità Shahid Kaveh
L’indagine “è stata avviata contro il capo del gruppo iraniano Shahid Kaveh, un’unità offensiva informatica affiliata al Centro elettronico e cibernetico del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, contro i suoi due vice e contro qualsiasi altra persona che possa essere identificata”, ha detto la procuratrice parigina. “L’indagine ha portato alla luce, con il supporto di servizi statali specializzati, un modus operandi d’attacco caratteristico di questa unità: l’uso del farsi e di indirizzi IP che puntano a terminali situati in Iran “, ha continuato Beccuau.
Il ministro degli Esteri di Parigi, Jean-Noel Barrot ha annunciato la richiesta di “sanzioni a livello europeo” contro i responsabili di questo attacco informatico, che “ha costituito un grave attacco agli interessi nazionali”. Il tema sarà sul tavolo del Consiglio Affari Esteri dell’Ue.
Le tensioni tra Francia e Iran
La prima ondata di attacchi informatici si è verificata durante un periodo di forte tensione tra Francia e Iran, ricordano i media francesi. L’ambasciatore della Repubblica islamica a Parigi era stato convocato dal Ministero degli Esteri francese pochi giorni prima, dopo che alcuni post sui social media che criticavano le azioni del governo francese erano stati giudicati falsi.
La prima ondata di attacchi
Nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 ottobre, diverse centinaia di supermercati e grandi catene di distribuzione sono stati presi di mira da attacchi informatici che hanno colpito il software di controllo remoto dei sistemi di raffreddamento di alcuni frigoriferi e congelatori. Gli hacker hanno preso di mira i sistemi di sbrinamento degli elettrodomestici per innalzare la temperatura, a volte fino a 50 C.
La notte successiva, un attacco di portata minore ha preso di mira altri supermercati, questa volta dotati di hardware fornito da un’azienda diversa, la Dixell. Non è chiaro al momento se anche questo attacco sia stato attribuito agli stessi hacker iraniani
Chi è l’unità Shahid Kaveh
L’unità Shahid Kaveh “è nota soprattutto attraverso i suoi avatar digitali di pirati informatici hacktivisti, tra cui CyberAveng3rs, Soldiers of Solomon, Mr. Soul e Cyber Isnaad Front “, spiega un rapporto dei servizi francesi citato da Le Monde. Secondo le autorità francesi, “conduce campagne su larga scala contro apparecchiature industriali a scopo di sabotaggio, dirette principalmente contro Israele e gli Stati Uniti, ma anche contro la Francia e altri paesi europei”.
La seconda ondata e il giallo della rivendicazione
Resta un mistero invece l’origine della seconda ondata di attacchi che ha preso di mira centinaia di frigoriferi dotati di software Danfoss in numerosi paesi, tra cui Svezia e Belgio, nella notte tra il 1 e il 2 novembre, seminando nuovamente il panico nei supermercati. Contemporaneamente, un attacco ha colpito anche le apparecchiature di refrigerazione appartenenti all’Istituto francese per la trasfusione di sangue.
Questo secondo attacco è stato rivendicato pochi giorni dopo da un gruppo filorusso vicino al Cremlino, che di solito effettua attacchi DDoS (Distributed Denial of Service) senza conseguenze rilevanti e le cui dichiarazioni sono spesso discutibili. La rivendicazione è stata considerata debole dagli inquirenti, in quanto contrariamente alla sua prassi abituale, il gruppo non ha pubblicato screenshot o video che mostrassero intrusioni o sabotaggi.