Cyber-attacchi, Tajani porta il caso al G7: summit al Viminale

AGI - L'Europa e' bersaglio di "una pericolosa campagna di 'guerra ibrida'" ed "è chiaro chi agita questa galassia di cyber-criminali: chi vuole cambiare i confini dell'Europa con la violenza". Cosi' il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un intervento su La Stampa.
"Di fronte a questo scenario — sottolinea il titolare della Farnesina — il G7 deve dimostrare immediatamente la capacita' di agire e reagire". "Per questo — spiega — ho chiesto al collega francese Jean-Noel Barrot di inserire la questione fondamentale delle minacce cyber nell'agenda della nostra riunione dei ministri degli Esteri G7 oggi e domani a Parigi".
I dati di Tajani diffusi sul dark web
Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha convocato per martedì 10 novembre, al Viminale, una riunione del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Al centro dell'incontro, l'esame dei rischi per la sicurezza pubblica connessi agli attacchi informatici e alla minaccia cyber.
Ieri il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha rivelato che hacker da giorni stanno diffondendo i suoi dati personali sul dark web. Oggi, in un’intervista su un quotidiano, ha detto che "dal primo gennaio abbiamo rivoluzionato il ministero con una direzione generale e una sala operativa cyber attiva 24 ore su 24 collegata con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Io ho già il livello di sicurezza più alto, l'attenzione è massima".
La minaccia si alza di livello
"Oggi la minaccia si alza di livello, toccando gli affetti personali — aggiunge — ma le nostre difese cibernetiche sono operative e la risposta pronta a ogni tentativo di intrusione". Infine spiega che "la natura della guerra ibrida è chiara: siamo di fronte a reti opache che compiono operazioni illecite. In vista delle prossime scadenze elettorali ci sarà un tentativo sistematico di condizionare l'opinione pubblica e dividere gli europei attraverso la disinformazione", per questo "serve massima vigilanza, è un problema con cui dobbiamo fare i conti".
"Difendere le nostre democrazie — continua Tajani — significa anche preservarne i principi fondamentali: liberta', pluralismo e apertura. Ma significa, soprattutto, garantire che questi principi possano continuare a tradursi in sicurezza, fiducia e opportunita' per cittadini e imprese. Un altro terreno decisivo e' quello dell'intelligenza artificiale. Non possiamo subirne gli sviluppi, ne' lasciare che il governo delle nuove tecnologie sia appannaggio di pochi Paesi o grandi operatori tecnologici". La sfida, evidenzia Tajani, "non e' soltanto tecnologica, ma anche economica, sociale e strategica". Il G7, prosegue il ministro, non deve trasformarsi "in una fortezza chiusa in se' stessa, ma essere una piattaforma di leadership internazionale capace di dialogare con interlocutori diversi".
"Abbiamo respinto tantissimi attacchi hacker nell'ultimo periodo. Tra questi anche quando Zelensky ha visitato l'Italia", ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani durante un punto stampa alla Farnesina. "Non ci facciamo intimidire da questi attacchi cyber, reagiamo e siamo in grado di respingerli", ha assicurato.
"Domani al G7 di Parigi si discuterà anche della guerra ibrida e degli ultimi attacchi cyber. Barrot ha accettato la mia proposta di inserirla all'ordine del giorno. Sarà presente anche il ministro degli Esteri ucraino", ha aggiunto il vicepremier. "Io non credo che la Russia voglia dichiarare guerra all'Europa e all'Occidente, ma per quanto riguarda questo tipo di attacchi che puntano a creare il caos, qualcosa ci porta a guardare a Est", ha sottolineato Tajani.
In discussione al Senato il ddl sulla Cyber-sicurezza
Sul tema della cyber-sicurezza interviene anche il presidente della Commissione Esteri e Difesa del Senato, Maurizio Gasparri (FI): "Siamo in fase avanzata di discussione di un disegno di legge molto importante, presentato dal governo e che riorganizza la struttura militare orientandola, ancora di più, verso questo settore — dichiara — abbiamo già esaminato la maggior parte degli emendamenti e nella prossima settimana pensiamo di concludere l'esame di questo disegno di legge in Commissione per affidarlo all'aula dove è prevista la discussione e la votazione nel mese di dicembre".
"Si tratta di un'emergenza che va affrontata a più livelli. Questo disegno di legge prevede una riorganizzazione con maggiori competenze dei vertici militari. Altre misure ovviamente dovranno incrementare gli organici e raccordare l'attività in materia cyber delle strutture della difesa, di quelle dell'intelligence e di quelle dell'autorità nazionale per la cybersicurezza, che abbiamo già ascoltato in commissione. Quindi il lavoro è in fase molto avanzata e potrà concludersi già nei prossimi giorni", conclude.