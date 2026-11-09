Papa Leone a Buenos Aires: 'La famiglia cristiana non è superata'

AGI - Sono due milioni le persone a Buenos Aires che hanno partecipato alla messa di Papa Leone al Monumento alla Magna Carta e alle quattro regioni dell'Argentina, comunemente noto come "Monumento agli spagnoli". Lo riferiscono le autorità locali. I fedeli sono giunti da tutto il Paese e hanno trascorso la notte all'aperto pur di riuscire a vedere il Pontefice.
Migliaia le bandiere che sventolano e cori da stadio hanno acclamato Leone ("Benvenuto Papa Leone, questa è la sua casa, siamo i suoi figli"). Alla celebrazione eucaristica è presente anche il presidente dell'Argentina Javier Milei.
Le famiglie vivono situazioni complesse, ma Dio è in mezzo a noi
"Le nostre famiglie vivono talvolta situazioni complesse: mancanza di stabilità, difficoltà sociali, lavoro precario, violenza domestica, separazioni dolorose, dipendenze che distruggono e compromettono le relazioni familiari". Così Papa Leone nell'omelia della messa presieduta a Buenos Aires, al Monumento agli spagnoli. "Tra tutte queste sofferenze e crisi, la Parola di Dio brilla per noi di speranza: Dio è in mezzo a noi, non possiamo temere", ha aggiunto.
"Da sempre l'umanità è tentata di mercanteggiare con Dio. È la logica pagana del 'dare per avere', l'illusione di poter ottenere il favore di Dio offrendogli in cambio qualcosa di nostro. Cristo scardina questa mentalità". Lo ha sottolineato Papa Leone nell'omelia della messa presieduta a Buenos Aires, al Monumento agli spagnoli, nella festa della Dedicazione della Basilica Lateranense. "Dio è il Padre sempre pronto a donarci ogni nostro bene. Il tempio, che è dimora della sua presenza, ritorna così a essere casa di preghiera per tutti i suoi figli".
La Basilica Lateranense, simbolo di unità della Chiesa
"La festa della dedicazione della Basilica Lateranense che oggi celebriamo ci conduce al fondamento del nostro essere Chiesa. La Basilica di San Giovanni in Laterano è la sede del Vescovo di Roma, il Papa, e in quanto tale è segno di unità e di comunione per tutte le chiese del mondo. Proprio per questo motivo viene chiamata 'Madre di tutte le Chiese'", ha proseguito Leone. "La maternità della Chiesa di Roma si esprime nel servizio di comunione, affinché tutti i battezzati si riconoscano fratelli e sorelle nell'unica casa. Nella Chiesa, infatti, veniamo tutti accolti come familiari di Dio, edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo come pietra d'angolo lo stesso Cristo Gesù. In lui tutta la costruzione cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore".
La famiglia cristiana non è superata
"Non rassegnatevi alle voci che ripetono che la famiglia cristiana sia superata: al contrario, oggi più che mai rappresenta un caposaldo tra le molte precarietà della nostra epoca". Lo ha sottolineato Papa Leone nell'omelia della messa presieduta a Buenos Aires, al Monumento agli spagnoli.
"Ogni famiglia può diventare seme di rinnovamento autentico per questo Paese. La storia, la cultura e la società dell'Argentina hanno trovato nella famiglia la fonte dalla quale attingere i valori fondamentali del popolo", ha scandito il Pontefice. "Nella vostra terra, luogo di incontro di culture e di etnie diverse, la famiglia è stata, infatti, la realtà dove trasmettere la fede, le virtù umane, la cultura del lavoro, il rispetto per gli anziani, la difesa della vita e la fedeltà alla parola data".
L'invito alle famiglie e il ricordo di Papa Francesco
"Aprite le porte delle vostre case a Cristo: parlate con naturalezza di Gesù ai vostri bambini, restare uniti in Lui", è l'invito del Papa. "Nell'intimità del focolare domestico, la fede si trasmette insieme alla vita attraverso i gesti più semplici: la benedizione prima dei pasti, una preghiera prima di andare a dormire, il perdono e l'ascolto reciproco, i nonni che insegnano a pregare, andare a Messa la domenica, prepararsi a fare un ritiro o un pellegrinaggio". Il Pontefice quindi ha rimarcato che "la famiglia è infatti il luogo privilegiato per conoscere e incontrare Cristo". Poi ha ricordato "il nostro amato Papa Francesco, che è stato vescovo di questa città" che "con passione" ha detto: "La famiglia è chiamata a condividere la preghiera quotidiana, la lettura della Parola di Dio e la comunione eucaristica per far crescere l'amore e convertirsi sempre più in tempio dove abita lo Spirito". Un applauso ha accompagnato questo passaggio.