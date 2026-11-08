Ucraina: centrale nucleare Zaporizhzhia senza elettricità

AGI – La centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia, attualmente sotto il controllo russo, ha perso il collegamento alla rete elettrica esterna in seguito a un nuovo attacco. Lo ha reso noto l'impianto, sottolineando che la centrale è ora alimentata da generatori diesel ausiliari, che consentono il raffreddamento dei sei reattori e delle vasche di stoccaggio del combustibile esausto. "I livelli di radiazione all'interno della centrale e nell'area circostante rimangono entro i limiti di norma", ha assicurato.
Solitamente, l'impianto riceve elettricità attraverso due linee situate in territorio controllato dall'Ucraina, sulla riva destra del fiume Dnipro. La linea principale, la 'Dnieprovskaya', è stata disconnessa lo scorso marzo a seguito di un attacco. Anche la seconda linea, quella di riserva, la 'Ferrosplavnaya', ora è stata disconnessa dopo aver subito dei danni.
I danni alle linee di alimentazione
Dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022, il direttore generale dell'Aiea, Rafael Grossi, ha più volte messo in guardia dal grave pericolo rappresentato dai combattimenti in prossimità di impianti nucleari come quello di Zaporizhzhia, che ha subito numerose interruzioni di corrente e persino esplosioni.
Attacchi russi a infrastrutture energetiche
La centrale è oggetto di attacchi ucraini come tutte le infrastrutture energetiche russe. Stessa strategia sta attuando Mosca che con i suoi raid degli ultimi giorni ha lasciato centinaia di migliaia di abitazioni ucraine senza elettricità. Secondo quanto ha riferito la società energetica Dtek, nella regione centrale di Dnipropetrovsk, "oltre 600.000 residenti sono rimasti senza corrente" a causa di un attacco notturno che "ha danneggiato importanti impianti energetici". L'azienda ha fatto sapere di essere al lavoro per ripristinare l'elettricità, un'operazione tuttavia "resa complessa dai continui attacchi".
Nella regione nord-orientale di Kharkiv, il sindaco della città di Zlatopil, Mykola Baksheyev, ha reso noto che un drone russo ha colpito "un'infrastruttura critica" e "circa 250.000 utenti nella regione di Kharkiv sono rimasti senza energia elettrica". I lavori di riparazione sono in corso, ma "non è ancora possibile stabilire con precisione quando verrà ripristinata l'erogazione", ha aggiunto. Gli attacchi giungono il giorno dopo che il ministero dell'Energia ucraino ha segnalato un'offensiva su larga scala contro le infrastrutture energetiche, che ha lasciato al buio i residenti di cinque regioni e ha compromesso in modo significativo la trasmissione di elettricità a Kiev. Il presidente Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di aver intensificato i raid per esercitare pressioni su Kiev in vista dei colloqui trilaterali, mediati dagli Stati Uniti, previsti ad Abu Dhabi per martedì e mercoledì.