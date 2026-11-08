Hegseth in bilico, per la sostituzione c'è Ron DeSantis

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, continua ad assicurare ai cronisti che il segretario alla Difesa, Pete Hegseth, ha ancora la sua fiducia, nonostante la guerra all'Iran venga ritenuta da tutti, incluso il vicepresidente JD Vance, la principale ragione del tracollo repubblicano alle midterm. Da giorni, pero', secondo Cbs, Trump starebbe discutendo con il suo staff del destino del capo del Pentagono, sgradito a molti alti ufficiali delle forze armate per la sua campagna di purghe ideologiche.
Hegseth sempre più a rischio
Le quotazioni dell'ex commentatore di Fox News appaiono ancora più in calo dopo le dichiarazioni odierne del presidente, che ha aperto a possibili "cambiamenti" nel suo governo e ha definito "improbabile" un ritorno alla guerra, se i negoziati proseguiranno. E i negoziati, a quanto emerge dalle ricostruzioni giornalistiche, proseguono eccome: Vance avrebbe addirittura aperto un canale diplomatico personale con Qatar e Pakistan per scongiurare a ogni costo un riaprirsi delle ostilità, laddove Hegseth starebbe premendo per nuovi raid.
Volto di un conflitto appena bocciato dalle urne, Hegseth è già da tempo nel mirino dei Democratici, che la settimana prossima dovrebbero avviare al Congresso la procedura di impeachment nei confronti di colui che viene visto da tempo come l'anello più debole dell'amministrazione Trump. A peggiorare ulteriormente la posizione del segretario alla Difesa si è poi aggiunta un'inchiesta delle autorità di supervisione del governo per violazione delle leggi federali sulla propaganda e le attività lobbistiche. Hegseth è infatti accusato dall'organo di aver usato fondi e personale del Pentagono per girare un video nel quale attacca i Democratici e difende il suo operato.
Ron DeSantis in pole per sostituirlo
A sostituire Hegseth, secondo la Cbs, potrebbe essere Ron DeSantis, governatore della Florida, tra i pochi bastioni del 'Gop' sopravvissuti alla slavina blu che ha travolto storiche roccaforti repubblicane come il Texas. Il mandato di DeSantis, che secondo il Washington Post starebbe gia' preparando una nuova corsa alla Casa Bianca, scade il 9 gennaio e non è rinnovabile. Appare difficile, quindi, che a uno dei rari pezzi da novanta repubblicani usciti a testa alta dalla disfatta delle midterm non venga proposto un incarico di prestigio.
Come premio di consolazione, sostiene piu' di un cronista Usa, Hegseth potrebbe correre per il seggio in Senato lasciato vacante da Marsha Blackburn, eletta governatrice del Tennessee. L'ambasciatore di Washington all'Onu, Mike Waltz, e la senatrice Joni Ernst sono altri due nomi che, secondo The Intercept, Trump starebbe prendendo in considerazione. Si tratterebbe tuttavia di 'piani B' qualora DeSantis rifiuti l'offerta. Il governatore della Florida punta a diventare il prossimo presidente e dovra' valutare quanto gli convenga essere associato a un'amministrazione diventata cosi' impopolare.