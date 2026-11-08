Iran, Trump: Con i negoziati è improbabile un ritorno alla guerra

AGI - Il presidente americano, Donald Trump, ritiene "molto improbabile" dover ordinare una ripresa della guerra contro l'Iran, purché avanzino i negoziati sul programma nucleare di Teheran e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. In un'intervista telefonica di venti minuti alla Cnn, il presidente americano ha "ripetuto cinque volte" questa valutazione, avvertendo pero' che le forze statunitensi sono pronte a colpire.
Trump, li abbiamo colpiti duramente
"Dipende dal fatto che firmino o meno un accordo molto forte", ha dichiarato a Jim Sciutto. "È molto improbabile che sia necessario. Lo farei se fosse necessario, ma li abbiamo colpiti molto duramente", ha aggiunto. Secondo Trump, l'Iran si sta "indebolendo finanziariamente": "Li abbiamo colpiti militarmente. Potremmo finirli".
Il presidente ha assicurato che il dispositivo americano nella regione è pronto per un eventuale nuovo attacco. "Siamo pronti. Ho tre portaerei qui. L'altra e' appena arrivata. Ne abbiamo tre. Sono completamente armate e pronte all'azione", ha affermato.
Washington, ha proseguito, ha individuato obiettivi infrastrutturali, comprese centrali elettriche e ponti. "Abbiamo 38 ponti nel mirino che possiamo abbattere letteralmente in un'ora. Verrebbero tutti distrutti", ha detto. Trump ha tuttavia sostenuto di voler evitare questa opzione: "Non voglio farlo perché, in sostanza, ci vorrebbero dieci anni per ricostruirli. Non mi piace abbattere ponti".