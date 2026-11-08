Germania: Merz lancerà Ilse Aigner,sarebbe prima donna presidente

AGI - Il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, domani annuncerà la candidatura di Ilse Aigner, ex ministra dell'Agricoltura dal 2008 al 2013, come prossima presidente della Germania. La sessantunenne, oggi presidente del Parlamento della Baviera, sarebbe la prima donna a ricoprire una carica per lo piu' cerimoniale e simbolica dell'unità nazionale.
L'annuncio di Merz
La decisione è stata comunicata stasera da Merz ai funzionari del suo partito, la Cdu, hanno riferito fonti ben informate ad Afp. Aigner è vista come la figura ideale per succedere a Frank-Walter Steinmeier nell'attuale fase di forte polarizzazione della politica tedesca. Membro della Csu, la gamba bavarese del partito democratico-cristiano di Merz, Aigner è apprezzata anche a sinistra e nel suo ruolo attuale ha saputo costruire un dialogo anche con i nazionalisti di Afd.
Chi appoggerebbe la candidatura di Ilse Aigner
ll probabile appoggio dell'Spd, alleato di coalizione della Cdu, renderebbe, se confermato, scontata l'elezione di Aigner. Nei giorni scorsi molti esponenti socialisti hanno espresso il loro sostegno all'elezione dell'ex ministra di Angela Merkel come prossima presidente. Il capo dell'Spd in Brandeburgo, Dietmar Wodke, la ha ad esempio definita la "candidata perfetta". "Conosce la politica tedesca a menadito. È una persona accessibile", ha spiegato Wodke a 'Politico', "le piace la gente, sa ascoltare e la gente la ascolta". A renderla popolare e' anche il suo legame con la cultura bavarese, testimoniata dalle sue frequenti apparizione in dirndl, l'abito tradizionale del Land. Dopo gli studi tecnici, Aigner ha lavorato come tecnico elettricista presso un'azienda produttrice di elicotteri, prima di ricoprire diversi incarichi parlamentari e ministeriali a livello locale e federale.